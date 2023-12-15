Великое землетрясение в Португалии, ставшее отправной точкой в создании важной науки

Но с версией касаемо проявления Божьего гнева был категорически не согласен один человек. Звали его Себастьян Жозе де Карвалью–и–Мелу, маркиз де Помбал. Мужчина занимал пост премьер-министра и фактически руководил страной, тогда как номинально власть принадлежала королю Жозе I.

Себастьян развил бурную деятельность: организовал полевые госпитали для раненых, собрал команды для ловли мародёров, привлёк армию для сохранения порядка, организовал раздачу еды из стратегических запасов для военных.