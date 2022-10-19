Безумные идеи, которые могут помочь пережить эту зиму

Пора бы уже купить зимнюю резину и настоящую тёплую куртку, которая бы грела не только поясницу, но и уши. Подборка странных вещей, согревающих в самый сильный мороз.

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2. Первым делом переобуйтесь 0 Источник:

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5. Конечно, нужно позаботиться о том, чтобы руки не мёрзли 0 Источник:

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7. Утеплите всех четырёхлапых 0 Источник:

8. А дальше можно и за себя приниматься 0 Источник:

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15. Вариант для мерзляков и мерзлячек 0 Источник:

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