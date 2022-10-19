Безумные идеи, которые могут помочь пережить эту зиму

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Пора бы уже купить зимнюю резину и настоящую тёплую куртку, которая бы грела не только поясницу, но и уши. Подборка странных вещей, согревающих в самый сильный мороз.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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