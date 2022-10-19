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Безумные идеи, которые могут помочь пережить эту зиму

Безумные идеи, которые могут помочь пережить эту зиму

Автор:
19 октября 2022 19:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   зима   куртки   подборка   холод   шапки   
3663
17
Пора бы уже купить зимнюю резину и настоящую тёплую куртку, которая бы грела не только поясницу, но и уши. Подборка странных вещей, согревающих в самый сильный мороз.
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Источник:

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Метки: Юмор   зима   куртки   подборка   холод   шапки   
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3  комментария
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20k
babuby Час назад
И это автор считает проблемой?
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2k
poбт Минуту назад
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323
Makfatym Час назад
Комментарий к фото
Иди своей дорогой сталкер!!!
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Бернгард Кёне

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