В Ивановской области пятеро школьников упали в яму с кипятком и чуть не сварились заживо

В городе Южа Ивановской области пятеро учеников от 9 до 16 лет шли на занятия, как вдруг у них под ногами провалилась дорога и они рухнули в яму с горячей водой. Все получили ожоги разной степени тяжести, но смогли выбраться самостоятельно ещё до приезда спасателей. Одна из пострадавших отвёз в больницу её отец, остальными тоже вскоре занялись медики. В ожоговом центре сейчас находится четверо ребятишек, одна из девочек от госпитализации отказалась.