В Ивановской области пятеро школьников упали в яму с кипятком и чуть не сварились заживо

Теперь прокуратура ищет виновников.
В городе Южа Ивановской области пятеро учеников от 9 до 16 лет шли на занятия, как вдруг у них под ногами провалилась дорога и они рухнули в яму с горячей водой. Все получили ожоги разной степени тяжести, но смогли выбраться самостоятельно ещё до приезда спасателей. Одна из пострадавших отвёз в больницу её отец, остальными тоже вскоре занялись медики. В ожоговом центре сейчас находится четверо ребятишек, одна из девочек от госпитализации отказалась.
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На место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Эксплуатируемое имущество теплоснабжения находится в концессии ООО «Тепло людям. Южа». В настоящее время аварийную ситуацию оперативно устраняют сотрудники данной организации, - сообщили в администрации города.
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На месте работает и СК. Предварительная версия инцидента: подмыв грунта рядом с теплотрассой из-за халатности при выполнении ремонтных работ.
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Уже заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». С делом поручил разобраться губернатор области Станислав Воскресенский.
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Чего там искать, охранник есть? Его и задержать. А что, схема отработана.
Наказать тех, в чьей зоне ответственности находится данный участок и все
И так везде.
Те, кто наворовал, будут отвечать за воровство
Те, кто плохо работал - за халатность и т.д.