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В Ивановской области пятеро школьников упали в яму с кипятком и чуть не сварились заживо

В Ивановской области пятеро школьников упали в яму с кипятком и чуть не сварились заживо

Автор:
12 декабря 2023 15:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Южа   дети   дорога   ивановская область   кипяток   теплотрасса   яма   
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Теперь прокуратура ищет виновников.

В городе Южа Ивановской области пятеро учеников от 9 до 16 лет шли на занятия, как вдруг у них под ногами провалилась дорога и они рухнули в яму с горячей водой. Все получили ожоги разной степени тяжести, но смогли выбраться самостоятельно ещё до приезда спасателей. Одна из пострадавших отвёз в больницу её отец, остальными тоже вскоре занялись медики. В ожоговом центре сейчас находится четверо ребятишек, одна из девочек от госпитализации отказалась.

На место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Эксплуатируемое имущество теплоснабжения находится в концессии ООО «Тепло людям. Южа». В настоящее время аварийную ситуацию оперативно устраняют сотрудники данной организации, - сообщили в администрации города.

На месте работает и СК. Предварительная версия инцидента: подмыв грунта рядом с теплотрассой из-за халатности при выполнении ремонтных работ.

Уже заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». С делом поручил разобраться губернатор области Станислав Воскресенский.

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Метки: Видео   Южа   дети   дорога   ивановская область   кипяток   теплотрасса   яма   
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10  комментариев
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916
Вася Час назад
Теперь прокуратура ищет виновников.
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Чего там искать, охранник есть? Его и задержать. А что, схема отработана.
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786
Михаил 53 минуты назад
Как обычно, всех за дебилов держат... ответственных у них нет... Скинуть туда пару чинуш, сразу найдутся и ответственные и деньги выделенные на ремонт...
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387
Денис Веселов Час назад
В начале 2000-х , в яму поподал , хорошо вода от дождя талого снега( осенью было), снежочек сверху присыпал, местные знали, а пришлые купались, хорошо 20 минут до дома.
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56k
Опиум для народа Час назад
Любую проверку аварий нужно начинать с самого верха. С проверки счетов буржуев, которые всё поп"здят, а потом "ну сделайте как-нибудь..."
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16k
Kostick 2 часа назад
кого посадят? сварного, или экскаваторщика?
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August

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