Кинотест по цитатам из известных фильмов

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Дюжина вопросов, на которые смогут ответить лишь истинные любители кинематографа. Тест построен по фильмам разных эпох. Киноманы, вы готовы? Поехали!
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Из 12 вопросов ответили верно на 12. Вы настоящий знаток кинематографа. Есть ли в тесте фильм, который вам не довелось посмотреть?
Особенно сложно было с Иван васильевичем который мерил компрессию .
"Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой, пейте смело!"
че серьезно?))