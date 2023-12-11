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Кинотест по цитатам из известных фильмов

Кинотест по цитатам из известных фильмов

Автор:
11 декабря 2023 17:51
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   фильмы   цитаты   
2981
1
Дюжина вопросов, на которые смогут ответить лишь истинные любители кинематографа. Тест построен по фильмам разных эпох. Киноманы, вы готовы? Поехали!

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   тест   фильмы   цитаты   
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20  комментариев
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3k
* You All Час назад
всю совковщину ответил не правильно кроме василевича
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5k
Kozlodoev 5 минут назад
Хороший тест. 11 из 12, спасибо за поздравления.
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11k
Сатанеев 20 минут назад
12/9. Угадал все советские и те западные, что смотрел.
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27k
ПаганецЪ 23 минуты назад
9 из 12. Просто на логике и угадайке.
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3k
Старожил 24 минуты назад
Странный кинотест. Не так много таких, чтобы одновременно знали и наше, и голливудское кино

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7k
перевозчик Полчаса назад
12 из 12, хотя некоторые фильмы не смотрел
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10k
MUZSER Полчаса назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Вы настоящий знаток кинематографа. Практически всё классика.
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
12/12
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3k
Rhino 45 минут назад
Облажался только на первом вопросе, почему-то решил, что это говорил не Борис, а Мыло
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1k
Kra 50 минут назад
ну, легкий тест...
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7k
piton13 52 минуты назад
Упсссс! сам не ожидал)))
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Вы настоящий знаток кинематографа. Есть ли в тесте фильм, который вам не довелось посмотреть?
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18k
Мистер Фикс Час назад
Из 12 ответил только про наши фильмы.
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25k
СергейПименов Час назад
Из 12 на 12 ответил. Но на 4 вопрос ответил от противного... Не смотрел я Области тьмы.
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24k
Виталий Касандров Час назад
11 из 12.
Особенно сложно было с Иван васильевичем который мерил компрессию .
"Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой, пейте смело!"
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58k
dima423 2 часа назад
Идеально. Из 12 вопросов ответили верно на 6. Вы настоящий знаток кинематографа.

че серьезно?))
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