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Манул и дерево

Манул и дерево

Автор:
11 декабря 2023 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   манул   московский зоопарк   семейство кошачьих   
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Неудачная попытка манула Тимофея из Московского зоопарка влезть на дерево попала на видео и рассмешила россиян

«История о том, как Тимоша попытался залезть на дерево, но в процессе понял, что это не очень просто. Да и не нужно», — подписали ролик администраторы канала.


«Тимоша прекрасен», «Зажировочка прошла успешно», «Толстая попка тянет к земле», «Он уже толще моего мопса», «Когда пришел в тренажерный зал, но понял, что все это железо не для тебя, ты и так неотразим», «Не царское это дело!!!», «Таити, Таити… нас и здесь неплохо кормят!» — прокомментировали видео пользователи сети.

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Метки: Otocolobus manul   Pallas s cat   Малые кошки   манул   московский зоопарк   семейство кошачьих   
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4  комментария
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7k
Умница-красавица Час назад
Зато зажировка была удачной
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V2.Smirnov 36 минут назад
Когда кость широкая...
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52k
Прораб 47 минут назад
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23k
Анатолий Соколов Час назад
было б это нормальное дерево ... а то кустик какой-то ...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
28556



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