Манул и дерево

Неудачная попытка манула Тимофея из Московского зоопарка влезть на дерево попала на видео и рассмешила россиян
«История о том, как Тимоша попытался залезть на дерево, но в процессе понял, что это не очень просто. Да и не нужно», — подписали ролик администраторы канала.
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«Тимоша прекрасен», «Зажировочка прошла успешно», «Толстая попка тянет к земле», «Он уже толще моего мопса», «Когда пришел в тренажерный зал, но понял, что все это железо не для тебя, ты и так неотразим», «Не царское это дело!!!», «Таити, Таити… нас и здесь неплохо кормят!» — прокомментировали видео пользователи сети.
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