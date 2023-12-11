Манул и дерево

«Тимоша прекрасен», «Зажировочка прошла успешно», «Толстая попка тянет к земле», «Он уже толще моего мопса», «Когда пришел в тренажерный зал, но понял, что все это железо не для тебя, ты и так неотразим», «Не царское это дело!!!», «Таити, Таити… нас и здесь неплохо кормят!» — прокомментировали видео пользователи сети.