17 странных татуировок, которые можно назвать как угодно, но точно не скучными или банальными

Весьма, вероятно, к этим счастливчикам с вопросом: «Что значит твоя татуировка?» подходят по несколько раз в день. Впрочем, вряд ли обладатели таких уникальных рисунков жалеют о своём решении.
Татуировки — это способ украшения себя и самовыражение. Однако иногда желание выразить себя переходит все возможные рамки и границы, и художники творят на телах своих клиентов крайне неожиданные работы. Герои нашей подборки — обладатели татуировок, которые вышли за рамки простой оригинальности.
Альтернативный котопёс
На тату изображены американский комик и актёр Кэт Уильямс и рэпер Снуп Догг.
Капибара-танк
А какой ваш любимый шрифт?
«Comic Sans», написанное шрифтом Comic Sans. Эта ирония была бы восхитительной, если бы не была такой глупой.
Что?
Это буквально двуличная собака.
Внезапный жираф
— Это остроумно.
— А если волосы отрастут?
Неожиданное сочетание мультфильмов
Чарманбивис и Пика-Хед!
Нет слов, одни эмоции
Я хочу себе это как наклейку, но не как татуировку.
Утконос
А почему бы и нет?
Маска Джейсона на голове
Настоящий любитель кофе
Пугающий реализм
— Это точно реально?
— Да, это работа моего друга. У него очень реалистичный стиль.
Мяу?
Любимый йогурт
Татуировки-синяки и царапины
Зачем? Это нужно будет объяснить каждому встречному человеку. «Боже мой, ты в порядке? Тебе нужно в больницу? Пойдём со мной, у меня есть перекись водорода и бинты». И это будет происходить по нескольку раз в день до конца жизни, если только вы не носите одежду исключительно с длинными рукавами.
Для любителей мемов и Сейлор Мун
Необычный краб
Тату-носок
Источник:
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