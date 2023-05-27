17 странных татуировок, которые можно назвать как угодно, но точно не скучными или банальными

Зачем? Это нужно будет объяснить каждому встречному человеку. «Боже мой, ты в порядке? Тебе нужно в больницу? Пойдём со мной, у меня есть перекись водорода и бинты». И это будет происходить по нескольку раз в день до конца жизни, если только вы не носите одежду исключительно с длинными рукавами.