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17 странных татуировок, которые можно назвать как угодно, но точно не скучными или банальными

17 странных татуировок, которые можно назвать как угодно, но точно не скучными или банальными

Автор:
27 мая 2023 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   рисунок   странные татуировки   тату   тело   фото   
1097
19

Весьма, вероятно, к этим счастливчикам с вопросом: «Что значит твоя татуировка?» подходят по несколько раз в день. Впрочем, вряд ли обладатели таких уникальных рисунков жалеют о своём решении.

Татуировки — это способ украшения себя и самовыражение. Однако иногда желание выразить себя переходит все возможные рамки и границы, и художники творят на телах своих клиентов крайне неожиданные работы. Герои нашей подборки — обладатели татуировок, которые вышли за рамки простой оригинальности.


Альтернативный котопёс

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На тату изображены американский комик и актёр Кэт Уильямс и рэпер Снуп Догг.


Капибара-танк


А какой ваш любимый шрифт?


«Comic Sans», написанное шрифтом Comic Sans. Эта ирония была бы восхитительной, если бы не была такой глупой.


Что?


Это буквально двуличная собака.


Внезапный жираф


— Это остроумно.

— А если волосы отрастут?


Неожиданное сочетание мультфильмов


Чарманбивис и Пика-Хед!


Нет слов, одни эмоции


Я хочу себе это как наклейку, но не как татуировку.


Утконос


А почему бы и нет?


Маска Джейсона на голове


Настоящий любитель кофе


Пугающий реализм


— Это точно реально?

— Да, это работа моего друга. У него очень реалистичный стиль.


Мяу?


Любимый йогурт


Татуировки-синяки и царапины

Зачем? Это нужно будет объяснить каждому встречному человеку. «Боже мой, ты в порядке? Тебе нужно в больницу? Пойдём со мной, у меня есть перекись водорода и бинты». И это будет происходить по нескольку раз в день до конца жизни, если только вы не носите одежду исключительно с длинными рукавами. 


Для любителей мемов и Сейлор Мун

Необычный краб

Тату-носок

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Метки: забавно   рисунок   странные татуировки   тату   тело   фото   
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2  комментария
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55k
Vodjanoj 15 минут назад
Трупы полиции легче опознавать будет
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20k
Alf 10 минут назад
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