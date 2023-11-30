20 интересных региональных карт, которые позволят лучше понять окружающий мир

1893
21
Основной акцент в данной картографической подборке сделан на Бразилии, Мексике и Италии. Будут рассмотрены самые разные критерии: продолжительность жизни, число убийств и самоубийств, а также несколько странных метрик. Впрочем, смотрите сами.
2.
Метисация в Мексике
Показан процентное соотношение европейского смешивания с коренным населением.
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