FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 78 постов • 59 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа
20 интересных региональных карт, которые позволят лучше понять окружающий мир

20 интересных региональных карт, которые позволят лучше понять окружающий мир

Автор:
30 ноября 2023 13:12
Сообщество : Уголок картографа
Метки: картография   карты   карты Бразилии   карты Британии   карты Мексики   карты Средиземного моря   
1893
21
Основной акцент в данной картографической подборке сделан на Бразилии, Мексике и Италии. Будут рассмотрены самые разные критерии: продолжительность жизни, число убийств и самоубийств, а также несколько странных метрик. Впрочем, смотрите сами.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: картография   карты   карты Бразилии   карты Британии   карты Мексики   карты Средиземного моря   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
voipstersk8 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1080100



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 потрясающих археологических находок
25 потрясающих археологических находок
Светлана Письмиченко: сломала ребро на съёмках «Брата» и озвучила Нюшу из «Смешариков»
Светлана Письмиченко: сломала ребро на съёмках «Брата» и озвучила Нюшу из «Смешариков»
Набирающие популярность в сообществах
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
Берегите себя
Берегите себя
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#животные#забавно#интересное#Китай#Автовсячина#Россия#познавательно
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#история#Ynews#новости#Девушка
#Юмор#автомобили#люди#аварии#факты#фильм#удивительно#подборка#позитив#истории
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? 18 редких карт первой половины XX века, изучать которые можно часами 18 редких карт первой половины XX века, изучать которые можно часами Картографический экскурс: как расширялись азиатские владения России Картографический экскурс: как расширялись азиатские владения России Географические карты и иллюстрации из атласа 19 века Географические карты и иллюстрации из атласа 19 века 30 необычных карт и фото для любителей географии 30 необычных карт и фото для любителей географии Удивительные карты Европы, которые помогут взглянуть на этот мир несколько иначе Удивительные карты Европы, которые помогут взглянуть на этот мир несколько иначе

На что жалуетесь?

Вернуться