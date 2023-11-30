Диджей R Dub! – сам себе султан

В перечне курьёзов задержание в Науру, где таможенники приняли мужчину за журналиста, тайно добывающего сведения, и вместе с представителями миграционной службы час допрашивали в маленькой тесной комнатке без окон. В Марокко Рэнди рассчитывал при посещении турецкой бани на сонм юных восточных красавиц, оттирающих его расслабленное тело нежными пальчиками. А получил древнего старца в плавках, сосредоточенно скрёбшего кожу посудной губкой.

В Кайенне чуть не получил в глаз за фото. Обнаружил на улице гору выброшенных вещей и понял, что это скарб парня-изменника, который девушка выбросила прямо из окна. Но не учёл, что владелец вещей находился в двух шагах и решил надрать зад высмеивающему его туристу.