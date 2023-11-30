Диджей R Dub! – сам себе султан

Одни люди ищут в путешествиях новые впечатления, другие предпочитают спокойный пляжный отдых. А этому человеку бесконечные поездки дали пищу для размышлений – а не стать ли мне султаном?
Рэнди Уильямс, более известный под псевдонимом R Dub! – диджей и радиоведущий из Сан-Диего, ещё в юности поставил перед собой цель – объехать до 40 лет страны Центральной и Южной Америки. В результате мужчина смог стать одним из немногих (таковых примерно 250 человек по официальным данным). Он посетил 193 страны – члена ООН.
Не нужно думать, что Уильямс срывался с места неожиданно, без планов. Все поездки он тщательно планировал, с составлением графиков и таблиц. Выезды приходятся на отпуска, оплачиваемые отгулы, государственные праздники. Зарабатывает путешественник достаточно: помимо основной работы на радиостанции в Калифорнии у Уильямса есть собственный бизнес. Он не привык тратить деньги на материальные блага, а инвестирует исключительно в своё хобби. Поэтому средств хватает.
Любимой страной, где Рэнди в перспективе хотел бы остаться на ПМЖ, стала Бразилия. Он с удовольствием прожил там два года. Рекордным по минимальному времени пребывания государством стала Французская Гвиана – день прибытия стал днём отъезда. Самыми гостеприимными, по мнению диджея, были филиппинцы, а самую вкусную еду он попробовал в Ливане. Не самые приятные воспоминания остались об Аргентине, где диджей нарвался на мошенников.
В перечне курьёзов задержание в Науру, где таможенники приняли мужчину за журналиста, тайно добывающего сведения, и вместе с представителями миграционной службы час допрашивали в маленькой тесной комнатке без окон. В Марокко Рэнди рассчитывал при посещении турецкой бани на сонм юных восточных красавиц, оттирающих его расслабленное тело нежными пальчиками. А получил древнего старца в плавках, сосредоточенно скрёбшего кожу посудной губкой.
В Кайенне чуть не получил в глаз за фото. Обнаружил на улице гору выброшенных вещей и понял, что это скарб парня-изменника, который девушка выбросила прямо из окна. Но не учёл, что владелец вещей находился в двух шагах и решил надрать зад высмеивающему его туристу.
Яркие впечатления вдохновили Рэнди на неожиданное решение. Он прикупил в Южной Калифорнии участок в пустыне за 19 тыс. долларов и организовал своё собственной государство Слоуджамастан. У республики есть столица Дубландия, по факту представляющая собой старый офисный стол её главы. Имеется собственная денежная единица – дабл. А в качестве национальной музыки выступает хип-хоп образца 90-х. Рубежи импровизированной страны охраняют кусачие еноты.
Впрочем, лояльно настроенный человек может не только попасть в Слоуджамастан, но и стать его гражданином. Для этого достаточно подать султану правильно заполненную форму. На настоящий момент численность республики составляет 500 человек и дюжину собак. Но ещё несколько тысяч заявок ждут своей очереди на обработку. И не надо смеяться, ведь идея Рэнди может достичь такого уровня развития, что мы ещё будем выстраиваться в очередь, чтобы посетить его детище или даже остаться там навсегда.
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