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15 изображений, от которых могут затрястись поджилки

15 изображений, от которых могут затрястись поджилки

Автор:
27 ноября 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Затрясутся   Изображения   Испытывает   Поджилки   страх   человек   
2080
16

Почему люди любят смотреть фильмы ужасов, посещать дома с привидениями и рассказывать страшные сказки на ночь? Ученые считают, что страх, который подсознательно испытывает человек, стимулирует выработку дофамина и адреналина, которые положительно влияют на настроение. В этом посте вы увидите кадры, от которых наверняка побегут мурашки по коже.

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Метки: Затрясутся   Изображения   Испытывает   Поджилки   страх   человек   
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2  комментария
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231
ruslan d 40 минут назад
Свободное скалолазание, это реально жуть
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85k
Доктор Джонс Полчаса назад
15.
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