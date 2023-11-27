15 изображений, от которых могут затрястись поджилки

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Почему люди любят смотреть фильмы ужасов, посещать дома с привидениями и рассказывать страшные сказки на ночь? Ученые считают, что страх, который подсознательно испытывает человек, стимулирует выработку дофамина и адреналина, которые положительно влияют на настроение. В этом посте вы увидите кадры, от которых наверняка побегут мурашки по коже.
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8. Свободное скалолазание: спортивное занятие, при котором альпинисты отказываются от веревок и ремней безопасности
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