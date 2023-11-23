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17 дизайнеров, которые изменили наше представление о некоторых вещах

17 дизайнеров, которые изменили наше представление о некоторых вещах

Автор:
23 ноября 2023 21:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайнеры   оригинально   перевернули   повседневные   представление   удивительно   
2604
18

Дизайнеры не только постоянно выдумывают что-то новое, но и стараются усовершенствовать повседневные вещи. В этом посте вы увидите совершенно обычные предметы, которые выглядят удивительно оригинально, оставаясь при этом практичными. Взгляните!

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Метки: дизайнеры   оригинально   перевернули   повседневные   представление   удивительно   
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7  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> 6. Струи этого душа бьют со всех сторон

А если поставить туда человека, то и во все стороны.

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41k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Помылся, встал из ванной, начал полотешком обтираться- подскользнулся и насадил себя на эти "рога оленя".. дурацкая смерть (можно новый Пункт назначения снимать).. как и 90% дурацких приспособлений в посте, которые только дизайнеру кажутся уместными, хотя по сути своей непрактичны, громоздки, излишне усложнены и тупо опасны.
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186
A A 56 минут назад
Комментарий к фото
Мне очень понравилась лестница.
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Забираться на такое особенно удобно.
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