17 дизайнеров, которые изменили наше представление о некоторых вещах

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Дизайнеры не только постоянно выдумывают что-то новое, но и стараются усовершенствовать повседневные вещи. В этом посте вы увидите совершенно обычные предметы, которые выглядят удивительно оригинально, оставаясь при этом практичными. Взгляните!
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А если поставить туда человека, то и во все стороны.