10 фильмов, в которых актёрам пришлось делать ужасные вещи

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У каждого человек есть что-то, что он ненавидит до дрожи. Это может быть какое-то действие, фобия, еда, да что угодно. Актерам из этого поста пришлось делать то, что является для них худшим кошмаром. Но они справились с собой, и в результате получились знаковые сцены. Взгляните!
1. "Волк с Уолл-стрит"
В “Волке с Уолл-стрит” Леонардо Ди Каприо был вынужден съесть “последний кусочек суши” во время разговора с Джоной Хиллз, а он терпеть не может суши. Эта сцена была повторена десять раз, чтобы все получилось идеально.
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2. "Убить Билла"
Ума Турман страдает клаустрофобией. В "Убить Билла" ей пришлось пережить страшный кошмар, когда её поместили в ящик. И поэтому её крики, когда комья земли стучали о крышку, были совершенно реальны.
3. "Девушка с татуировкой дракона"
Актриса “Девушка с татуировкой дракона” Руни Мара никогда в жизни не делала пирсинг, а для фильма ей неоднократно приходилось его делать: брови, губы, уши и даже сосок. Актриса долго приходила в себя после съёмок.
4. "Сияние"
Режиссёр Стэнли Кубрик специально всячески нервировал Шелли Дюваль во время съемок “Сияния”, чтобы мы могли ощутить ужас воочию. В конце съемок у актрисы от нервов начали выпадать волосы, и она отдала одну прядь Кубрику.
5. "Хоббит, нежданное путешествие"
Адам Браун, который играет Ори в “Хоббите”, боится рыб. Когда хоббитам пришлось прятаться в бочках с рыбой, Брауну пришлось пережить настоящий ужас.
6. "Игра престолов"
Кит Харингтон испытал приступ клаустрофобии, в сцене битвы в "Игре престолов", когда его настигает, схватывает и душит толпа воинов. Ему даже пришлось приглашать психолога.
7. "Птицы"
Актриса Типпи Хедрен страдала фобией птиц, и во время съемок “Птиц” Хичкока, она работала с механическими пернатыми. Но сцена на чердаке была другой. Вся группа обманула актрису, и прямо перед сценой она узнала, что птицы будут настоящими . После съёмок ей пришлось приходить в себя целую неделю.
8. "Человек-паук"
Тоби Магуайр в "Человеке - пауке" ненавидел сцену, в которой он целовался с Кирстен Данст. Он висел вниз головой, вода капала ему в нос, а актриса натягивала маску, когда целовала его, и он буквально задыхался.
9. "Матильда"
В фильме "Матильда" есть сцена, в которой Джима Карза заставляют съесть целый шоколадный торт на глазах у всей школы. Актер ненавидел шоколадный торт, и ему приходилось выплёвывать куски в ведро под столом. Но это мало чем помогло, и после съёмок актёр почувствовал себя очень плохо.
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Проще было сделать муляж из фруктового желе.
Только ящик без бока, иначе как бы её там снимали.
Вот Маринеско с клаустрофобией на подлодке гонял - это я понимаю