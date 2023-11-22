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10 фильмов, в которых актёрам пришлось делать ужасные вещи

10 фильмов, в которых актёрам пришлось делать ужасные вещи

Автор:
22 ноября 2023 22:05
Сообщество : Кино
Метки: Вещи   Справились   актёры   в кадре   пришлось   ужасные   
1436
11

У каждого человек есть что-то, что он ненавидит до дрожи. Это может быть какое-то действие, фобия, еда, да что угодно. Актерам из этого поста пришлось делать то, что является для них худшим кошмаром. Но они справились с собой, и в результате получились знаковые сцены. Взгляните!

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Метки: Вещи   Справились   актёры   в кадре   пришлось   ужасные   
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5  комментариев
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6k
hhwost Час назад
“Девушка с татуировкой дракона” - тот редкий случай, когда фильм гораздо лучше книги.
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14k
Алексей 14 минут назад
1. Волк с Уолл-Стрит. Кусочек суши - это ужас-ужас... А свечку в задницу - это норм...
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5k
Fishki_surfer 24 минуты назад
>> В "Выжившем" Леонардо Ди Каприо должен был есть печень бизона., притом, что он вегетарианец. Режиссёру даже пришлось получить разрешение от адвокатов и агентов актёра.

Проще было сделать муляж из фруктового желе.
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36k
Андрей Иванов 41 минуту назад
"Ума Турман страдает клаустрофобией. В "Убить Билла" ей пришлось пережить страшный кошмар, когда её поместили в ящик. И поэтому её крики, когда комья земли стучали о крышку, были совершенно реальны."

Только ящик без бока, иначе как бы её там снимали.
Вот Маринеско с клаустрофобией на подлодке гонял - это я понимаю
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5k
Maldini Час назад
Терпеть не может суши... Ну прям пытка.
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