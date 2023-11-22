10 фильмов, в которых актёрам пришлось делать ужасные вещи

У каждого человек есть что-то, что он ненавидит до дрожи. Это может быть какое-то действие, фобия, еда, да что угодно. Актерам из этого поста пришлось делать то, что является для них худшим кошмаром. Но они справились с собой, и в результате получились знаковые сцены. Взгляните!