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Самостройщики божественного уровня

Самостройщики божественного уровня

Автор:
16 ноября 2023 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   архитектура   балконы   дома   самострой   странное   
1182
16
Забабахать здание Сиднейской оперы на месте огорода? Легко! Превратить пятиэтажку в семиэтажку? Да запросто!
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Метки: Прикол   архитектура   балконы   дома   самострой   странное   
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1  комментарий
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57k
dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
Крутой домик, тока не попадает в общий контекст...вроде это не пристройка к чему то, а самостоятельное здание)
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