Самостройщики божественного уровня

Панк-карты специально для поклонников КиШа

Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере

14 экстремальных домов из разных стран мира, жизнь в которых — это настоящий вызов собственной...

Балконы с изюминкой: лучшее из лучшего

17 несимпатичных и откровенно страшненьких архитектурных сооружений, которые встречаются в...

Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы