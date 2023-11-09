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Сложный тест по экономике стран

Сложный тест по экономике стран

Автор:
09 ноября 2023 18:48
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   география   страны мира   тест   тесты по экономике   экономика   
2952
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Данный тест понравится тем, кто любит изучать страны детально. Кто что продаёт? Какая страна является лидером в той или иной отрасли экономики? Будет реально сложно.

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Метки: Тесты   география   страны мира   тест   тесты по экономике   экономика   
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18  комментариев
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22k
BiZ 58 минут назад
одна ошибка - понадеялся на украину. оказалось, зря..
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10k
Сатанеев Полчаса назад
9/10. Тоже понадеялся на Украину в плане пшеницы
Не знал, что в джунглях Индии полно места для выращивания зерновых.
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3k
Walther 58 минут назад
Я думал Эфиопия негров во все уголки мира поставляет, а они вона чо...
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24k
Виталий Касандров 58 минут назад
Вы знаете столько, что вполне бы могли работать в МИД (но это не точно). Международная экономика является вашей специализацией или это скорее хобби? Из 10 вопросов ответили верно на 10.
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199
iskra 59 минут назад
Не так уж и сложно,как в заголовке написано. Я сначала даже сомневался ,искал скрытые подначки. Ан нет,все как помнил,так и сошлось.
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30k
Aqueronte Час назад
Не удивлён что для Никтдрочиса этот тест сложный. Он пятиклассник или неуч.
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7k
Горец Ю Час назад
8 из 10- "кое что"?(((
Это НЕЧТО!
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377
danieldewitte Час назад
Круто, я знаток международного уровня! 9/10
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11k
Juli Час назад
С цементом облажалась)
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31k
Владимир Час назад
Про Люксембург забавно. Только можно ли считать эту площадь государством?
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16k
Majul 2 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 8. Есть ли вопросы, которые пришлось угадывать?

Интересный тест, голову включает. Промахнулся с Туркменией (7) и Люксембургом (10). Многие вопросы в принципе логикой отрабатываются, типа Эквадор-бананы, Эфиопия-кофе, зерно-Индия, Россия, Китай, Таджикистан с переводами, Панамский канал опять же.
Некоторые методом исключения. Действительно интересный тест, что здесь редкость
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377
danieldewitte Majul Час назад
Логика в любом случае основывается на знаниях.
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Фигасе, я еще и экономист. Аж 8 правильно
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