Сложный тест по экономике стран

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Данный тест понравится тем, кто любит изучать страны детально. Кто что продаёт? Какая страна является лидером в той или иной отрасли экономики? Будет реально сложно.
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Это НЕЧТО!
Интересный тест, голову включает. Промахнулся с Туркменией (7) и Люксембургом (10). Многие вопросы в принципе логикой отрабатываются, типа Эквадор-бананы, Эфиопия-кофе, зерно-Индия, Россия, Китай, Таджикистан с переводами, Панамский канал опять же.
Некоторые методом исключения. Действительно интересный тест, что здесь редкость
Но вы правы.
США 89 млрд. долларов.
ЮК 53 млрд. долларов.
За 2022 год.
Видимо автор взял данные с Вики, а они там лет на 10 устаревшие :)
))