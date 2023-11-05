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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
05 ноября 2023 21:37
Метки: СССР   кино   фото   
473
38

Сегодня предлагаю побывать вам за кадром советских фильмов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   кино   фото   
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Irena I. 2 часа назад
Как бы я, гражданка и жительница Латвии, хотела бы вернуться в СССР. Без нацизма и националистической русофобской истерии... Надежды и мечты...
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