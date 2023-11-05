37.

Именно с этого фильма Георгий Данелия начал приглашать Евгения Павловича во все свои работы. Интересно, что Евгений Леонов мог и не сняться в этом фильме. А все потому, что роль Ивана Травкина изначально писалась под Юрия Никулина! Но тот не мог сниматься из-за цирковых гастролей. Тогда роль предложили Анатолию Папанову, но и тот был занят… Тогда кандидатуру Евгения Леонова предложил сценарист Виктор Конецкий.