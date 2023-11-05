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Сегодня предлагаю побывать вам за кадром советских фильмов.
Интересного вам просмотра!
2.
Оператор-постановщик Иван Багаев вместе с Николаем Караченцовым и Сергеем Прохановым во время съемок фильма «Мисс миллионерша», 1988 год
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5.
Сергей Газаров с Игорем Дмитриевым и Любовью Полищук на съемках фильма «Выигрыш одинокого коммерсанта», 1984 год
7.
Эльдар Рязанов вместе с актрисами Натальей Щукиной и Мариной Нееловой во время репетиции фильма «Дорогая Елена Сергеевна», 1987 год
14.
Наталья Крачковская, Людмила Крылова вместе с режиссером Владимиром Басовым на съемках фильма «Битва в пути», 1961 год
19.
Леонид Куравлев и Ирина Муравьёва во время съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год
Сейчас трудно представить кого-то другого в роли Нади Клюевой кроме Ирины Муравьевой, а ведь изначально актриса категорически отказывалась сниматься в этом фильме. Ей не понравился сценарий, не нравилось конструкторское бюро, а больше всего не нравилась роль дурнушки.
22.
Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин и Александр Абдулов на съемках фильма «Рецепт ее молодости», 1983 год
24.
Эльдар Рязанов на съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год
Глядя на снимок, сразу вспоминается знаменитая фраза из фильма ⤵ «По матрешкам!»
25.
Светлана Немоляева и Александр Лазарев во время съемок фильма «По главной улице с оркестром», 1986 год
26.
Михаил Пуговкин в роли атамана Ирода «Золотые рога», 1972 год
Музыкальная сказка «Золотые рога» о том, как важно не поддаваться злу и следовать добру. К слову, это был последний фильм киносказочника страны Александра Роу, выпущенный перед его смертью в 1973 году.
28.
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съёмочной площадке художественного фильма «Жестокий романс» в г. Костроме, 1983 год
29.
Эльдар Рязанов, Иннокентий Смоктуновский и Ольга Аросева на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год
30.
Владислав Стржельчик на съёмочной площадке фильма «Война и мир» в гриме и костюме Наполеона читает газету «Правда», 1966 год
В киноэпопее Владислав Стржельчик досталась роль Наполеона. Актер был настолько органичен в образе императора и полководца, что когда съемочная группа приехала в Париж, французы засыпали Стржельчика цветами.
32.
Людмила Гурченко, Эльдар Рязанов и Олег Басилашвили во время съемок фильма «Вокзал для двоих», 1982 год
34.
Спартак Мишулин вместе со школьником Антоном Ребриковым на съемках фильма «К вопросу о скромности», 1979 год
35.
Олег Табаков в роли Обломова на съёмочной площадке фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1978 год
36.
Андрей Леонов в роли Алэна на съемках кинофильма «Время и семья Конвей», 1983 год
«Время и семья Конвей» - уникальный советский фильм, в котором всех персонажей сыграли известные актеры и их настоящие дети, среди них были и Евгений Леонов с сыном Андреем.
37.
Евгений Леонов и Георгий Данелия на съёмках фильма «Тридцать три», 1965 год
Именно с этого фильма Георгий Данелия начал приглашать Евгения Павловича во все свои работы. Интересно, что Евгений Леонов мог и не сняться в этом фильме. А все потому, что роль Ивана Травкина изначально писалась под Юрия Никулина! Но тот не мог сниматься из-за цирковых гастролей. Тогда роль предложили Анатолию Папанову, но и тот был занят… Тогда кандидатуру Евгения Леонова предложил сценарист Виктор Конецкий.
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