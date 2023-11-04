«Поцелуйная атака». Хорватский министр на саммите чмокнул главу МИД Германии

Теперь Гордану мало не покажется. Бербок известна как противница мачизма и сторонница равноправия женщин в политике.

Крупнейшая газета Хорватии Jutarnji list уже назвала поведение Грлича-Радмана «позором» и попросила прощения у Бербок. Депутат Сабора (парламента Хорватии) Ивана Кекин заявила, что глава МИД опозорил всех хорватов. По данным BILD, Грлич-Радман также уже извинился перед Бербок. Дело в том, что он прибыл на протокольную фотосессию слишком поздно, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга, обменявшись символическими поцелуями в обе щеки. Хорватский министр попытался быстро поприветствовать Бербок схожим образом.