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«Поцелуйная атака». Хорватский министр на саммите чмокнул главу МИД Германии

«Поцелуйная атака». Хорватский министр на саммите чмокнул главу МИД Германии

Автор:
04 ноября 2023 20:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бербок   Саммит   домогательства   министр   обсуждения   поцелуй   харрасмент   хорватия   
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Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман при фотографировании на саммите в Берлине зачем-то чмокнул в щечку коллегу из ФРГ Анналену Бербок. И был незамедлительно обвинен СМИ в сексуальном домогательстве… Не целуй её, Гордан - козлёночком станешь!

В четверг в Берлине состоялся саммит глав МИД стран Евросоюза и государств-кандидатов на вступление в сообщество. Они обсуждали перспективы расширения ЕС. Но в социальных сетях Хорватии и Германии темой дня стал не саммит, а попытка главы хорватского МИД поцеловать главу немецкого МИД Анналену Бербок.

На видео, быстро распространившемся в сети, видно, как во время протокольного фото 65-летний глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман поцеловал в щёку 42-летнюю министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Та мгновенно отвернулась, поэтому произошло лишь соприкосновение щеками. Политобозреватель BILD Петер Тиде уже назвал это «поцелуйной атакой».

Теперь Гордану мало не покажется. Бербок известна как противница мачизма и сторонница равноправия женщин в политике.

Крупнейшая газета Хорватии Jutarnji list уже назвала поведение Грлича-Радмана «позором» и попросила прощения у Бербок. Депутат Сабора (парламента Хорватии) Ивана Кекин заявила, что глава МИД опозорил всех хорватов. По данным BILD, Грлич-Радман также уже извинился перед Бербок. Дело в том, что он прибыл на протокольную фотосессию слишком поздно, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга, обменявшись символическими поцелуями в обе щеки. Хорватский министр попытался быстро поприветствовать Бербок схожим образом.

Кроме того, пишут СМИ, на Балканах (прежде всего в Сербии и Хорватии) популярна версия, что Бербок в молодости была проституткой. В Германии вообще Бербок приписывают фразу, ставшую уже мемом: «Я была молода и нуждалась в деньгах».

Эх, Гордан, Гордан Надо было целовать гендерно-близких дядей, которые стояли по правую руку. Никто бы не осудил.

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Метки: Бербок   Саммит   домогательства   министр   обсуждения   поцелуй   харрасмент   хорватия   
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14  комментариев
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Сергей Час назад
вот я нисколько не удивился,что она была проституткой)) мне всегда,глядя на нее,представлялось как бы хороша она была в запредельных порнофильмах.....
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24k
Валерий Полчаса назад
не правильно дядя себя повел! холуи или в жопу целуют или йухи отсасывают.
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18k
Shtoppi Полчаса назад
да он наверняка выпивши был, иначе бы не позарился на такую "красоту"
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12k
Владимир 40 минут назад
Лысый и проститутка. Что же могло пойти не так?
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25k
Slawa49 44 минуты назад
Народ, видос не в тему! НО нужны просмотры и репост чтобы не замяли дело!!! быдлятина под папиной крышей убил пенсионера!
Ссылка www.youtube.com
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472
AlexWoyz 54 минуты назад
и даже за жопу не ущипнул?
тогда ради чего всё это?
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1k
Миша 57 минут назад
Такие вопли вроде он чпокнул там её, а не чмокнул. Причём вопит изврат защищающий ЛГБТ. Лучше бы он там пинка ей отвесил.
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2k
Федор Медведев 58 минут назад
так он не оплатил, чего целоваться то лез? Тем более, друг говорил, что поцелуи за доп плату.
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6k
Атомный Крот Час назад
Да приняли они, наверное, на грудь хорошо на банкете перед фотосессией. Вот мужика на лирику и потянуло.
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14k
Терапевт Час назад
Теперь Гордан объявит себя пассивным геем и тогда уже держись Бербок! Не отмоешься от обвинения в гомофобии. Европа что сказать...
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35k
Андрей Иванов Час назад
Жаль, что не негритоска, то был бы полный негатив
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Андрей Иванов Час назад
Бесстрашный человек
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68
Фрол Час назад
Нда.Не равный брак.
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21k
alexis Час назад
Предоплаты не было.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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