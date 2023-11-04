«Поцелуйная атака». Хорватский министр на саммите чмокнул главу МИД Германии

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман при фотографировании на саммите в Берлине зачем-то чмокнул в щечку коллегу из ФРГ Анналену Бербок. И был незамедлительно обвинен СМИ в сексуальном домогательстве… Не целуй её, Гордан - козлёночком станешь!
В четверг в Берлине состоялся саммит глав МИД стран Евросоюза и государств-кандидатов на вступление в сообщество. Они обсуждали перспективы расширения ЕС. Но в социальных сетях Хорватии и Германии темой дня стал не саммит, а попытка главы хорватского МИД поцеловать главу немецкого МИД Анналену Бербок.
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На видео, быстро распространившемся в сети, видно, как во время протокольного фото 65-летний глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман поцеловал в щёку 42-летнюю министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Та мгновенно отвернулась, поэтому произошло лишь соприкосновение щеками. Политобозреватель BILD Петер Тиде уже назвал это «поцелуйной атакой».
Теперь Гордану мало не покажется. Бербок известна как противница мачизма и сторонница равноправия женщин в политике.
Крупнейшая газета Хорватии Jutarnji list уже назвала поведение Грлича-Радмана «позором» и попросила прощения у Бербок. Депутат Сабора (парламента Хорватии) Ивана Кекин заявила, что глава МИД опозорил всех хорватов. По данным BILD, Грлич-Радман также уже извинился перед Бербок. Дело в том, что он прибыл на протокольную фотосессию слишком поздно, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга, обменявшись символическими поцелуями в обе щеки. Хорватский министр попытался быстро поприветствовать Бербок схожим образом.
Кроме того, пишут СМИ, на Балканах (прежде всего в Сербии и Хорватии) популярна версия, что Бербок в молодости была проституткой. В Германии вообще Бербок приписывают фразу, ставшую уже мемом: «Я была молода и нуждалась в деньгах».
Эх, Гордан, Гордан Надо было целовать гендерно-близких дядей, которые стояли по правую руку. Никто бы не осудил.
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тогда ради чего всё это?