Мужчине из-за редкого заболевания приходится выпивать 20 литров воды в день

Воды много не бывает

Этого человека зовут Марк Вюббенхорст. На данный момент ему 42 года, а живёт он в Билефельде. Мужчина работает архитектором, у него есть супруга и ребёнок.

Внешне Марк ничем не отличатся от других людей, и если он признается незнакомцу, что выпивает по 20 литров воды в сутки, то ему вряд ли кто-то поверит, но, тем не менее, это чистая правда.

Если мужчина не пьёт дольше 1 часа, то он начинает испытывать сильную жажду. По этой причине он даже не может спать дольше пары часов. Обычно он просыпается ночью по 3-4 раза, чтобы каждый раз выпить по 1 литру воды.