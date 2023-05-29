Мужчине из-за редкого заболевания приходится выпивать 20 литров воды в день

42-летний архитектор Марк Вюббенхорст из Германии внешне ничем не отличатся от других людей. Однако у мужчины есть одна "особенность". Ему необходимо выпивать 1 литр воды в час. В противном случае у него появляются классические признаки обезвоживания.
Воды много не бывает
Этого человека зовут Марк Вюббенхорст. На данный момент ему 42 года, а живёт он в Билефельде. Мужчина работает архитектором, у него есть супруга и ребёнок.
Внешне Марк ничем не отличатся от других людей, и если он признается незнакомцу, что выпивает по 20 литров воды в сутки, то ему вряд ли кто-то поверит, но, тем не менее, это чистая правда.
Если мужчина не пьёт дольше 1 часа, то он начинает испытывать сильную жажду. По этой причине он даже не может спать дольше пары часов. Обычно он просыпается ночью по 3-4 раза, чтобы каждый раз выпить по 1 литру воды.
Особенность
Но с чем это связано? Всё дело в редком хроническом заболевании - несахарном диабете, которым страдает Марк. Если говорить простыми словами, то эта болезнь препятствует выработке особого гормона, регулирующего вывод воды из организма.
По этой причине почки Вюббенхорста избавляются от жидкости с огромной скоростью - почти так же быстро, как он её пьет. То есть его тело просто не удерживает воду, а сразу выводит из организма.
По статистике, в той или иной форме с этим заболеванием сталкивается примерно 1 человек из 25 000. Хотя обычно оно выражено не так явно, как у Марка.
- Самое большое количество воды, которое я выпивал - это 25 литров. Конечно, моя болезнь не создаёт угрозы для жизни, если под рукой есть вода, но она существенно снижает качество жизни, - рассказывает мужчина.
Лечение
Вообще, несахарный диабет лечится, если врачам удаётся установить причину, а потом устранить её. Но в случае с наследственной формой, как у Вюббенхорста, обычно требуется пожизненная терапия.
У Марка болезнь была диагностирована при рождении. Его мать страдала от той же проблемы и потому была морально готова к появлению ребёнка с диабетом, ведь вероятность этого была примерно 50%.
Учитывая, что Марк пьёт много воды с самого рождения, в каком-то смысле он смирился со своим состоянием, а от гормональной терапии он был вынужден отказаться из-за побочных эффектов.
Запасы воды
Конечно, такая особенность организма требует от Вюббенхорста тщательно планировать все свои дела и особенно путешествия, чтобы ему хватило воды в дороге.
- Я всегда ношу с собой сумку с бутылками. Ещё я заранее узнаю о местах, где смогу их наполнить, а также о туалетах, ведь они нужны мне почти каждые полчаса. Поэтому форс-мажоры случаются редко. Как-то я ехал в поезде, и он остановился из-за поломки. Когда мой запас воды закончился, я ходил и просил у людей воду. Мне повезло, что она у них была, - говорит Марк.
В целом же Вюббенхорст ведёт почти обычный образ жизни. Занимается, верховой ездой, работает и воспитывает дочь, которая, к счастью, родилась без этого недуга. Но стоит ему не пить воду 1-2 часа, то у него сразу появляются классические признаки обезвоживания: усталость сонливость, головная боль и так далее.
- К сожалению, универсального лечения нет. По крайней мере, в моём случае. Поэтому я воспринимаю болезнь как свою особенность. Это не повод отчаиваться. Есть люди, которым намного тяжелее, чем мне, - делится Вюббенхорст.
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