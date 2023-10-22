Воскресный улыбатор

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Прикольные картинки из сетей.
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И вообще... Вот с хера ли на съёмках фильма про то, как Рэмбо мочит наших, будет присутствовать советский офицер?
В Китае может такое и прокатит, но в российских реалиях будет полный провал, т.к. инфляция съест