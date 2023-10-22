FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4432 поста • 1893 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Воскресный улыбатор

Воскресный улыбатор

Автор:
22 октября 2023 12:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
1475
30

Прикольные картинки из сетей.

×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Мемы   Приколы   Юмор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир 3 часа назад
Позанудствую. ...Тут скорее всего морпех. Тоже принадлежность к флоту, но не моряк. Бывают и майоры моряки, но это скорее всего медики.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 18 минут назад
Плохая идея
В Китае может такое и прокатит, но в российских реалиях будет полный провал, т.к. инфляция съест
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Valiko Полчаса назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher Полчаса назад
Комментарий к фото
А у "моряка майора" солдатская кокарда на берете. Ой брехня-я-я!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара 2 часа назад
Только четвертый будет не на картинке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
10k
Показать ещё
NAZARETH (модер)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1058350



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам
«Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан...
Популярные игры на приставках 90-х годов
Популярные игры на приставках 90-х годов
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Как съесть кленовые листья
Как съесть кленовые листья
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Китай#новости#работа#кино#фильм#Мемы#подборка
#животные#факты#история#СССР#кот#природа#конфликт#сарказм#водитель
#интересно#забавно#в мире#Прикол#истории#Россия#люди#удивительно#Медведь
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Последняя осенняя подборка каламбуров и лингвошуток Последняя осенняя подборка каламбуров и лингвошуток Весёлая подборка киноманских мемов и шуток Весёлая подборка киноманских мемов и шуток Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток Лингвошутки и каламбуры: новый выпуск Лингвошутки и каламбуры: новый выпуск Мемная подборка для поклонников "Властелина колец" Мемная подборка для поклонников "Властелина колец"

На что жалуетесь?

Вернуться