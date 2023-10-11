"А вы говорите - разведёнка с прицепом никому не нужна": мать 6-х детей нашла мужа, который всех усыновил

И однажды Лекси зарегистрировалась в приложении для знакомств и встретила там Тони. Пара начала активно переписываться, они ничего не скрывали друг от друга. Какое-то время они продолжали отношения на расстояние (между ними было больше 1000 км), но однажды Тони решил приехать на личную встречу.