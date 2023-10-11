"А вы говорите - разведёнка с прицепом никому не нужна": мать 6-х детей нашла мужа, который всех усыновил

Бытует мнение, что женщине с детьми от прошлого брака сложно найти любовь. А что, если детей - целых 6? Тогда шансы на счастье как будто равны нулю.
Но в жизни бывают исключения. Эта история как раз об этом.
Знакомьтесь, это Лекси из Кентукки. Она - многодетная мать. На старом фото её сыновья Элайджи (16 лет), Исайи (15 лет), Итана (14 лет), Шелдона (12 лет), Симеона (10 лет) и Иридиуса (7 лет).
А это Тони из Флориды и его дочь, которой сейчас 21 год.
И однажды Лекси зарегистрировалась в приложении для знакомств и встретила там Тони. Пара начала активно переписываться, они ничего не скрывали друг от друга. Какое-то время они продолжали отношения на расстояние (между ними было больше 1000 км), но однажды Тони решил приехать на личную встречу.
Друзья или близкие пары сомневались, что между влюблёнными получится что-то серьёзное, все относились скептически к их отношениям и шансы были очень малы. Однако на первой встрече Лекси и Тони поняли, что это - любовь с первого взгляда.
В итоге Лекси и Тони Томас сейчас - счастливая многодетная семья. Лекси родила ещё 2 малышей: мальчика и девочку. Тони усыновил мальчиков Лекси, на это ушло почти 4 года из-за бумажной волокиты, но теперь все они - полноценная семья и по документам.
Кажется, эти двое и правда нашли друг друга!
Эта семья становится только больше с каждым годом.
А вы бы смогли быть в отношениях с партнёром, у которого много детей от прошлого брака?
Источник:
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Мохаммед Али : "ни один белый человек, в здравом рассудке, не хотел бы что бы черные мальчики и девочки выходили замуж за их белых дочерей или сыновей, что бы их внуки, в итоге, оказались бы кучерявыми и наполовину коричневыми неграми"
Телевизионный пропагандист: "я бы не возражал против этого.."
Мохаммед Али: "Вы бы не возражали, но многие возразили бы"
Мохаммед Али: "мы сильно отличаемся"
Телевизионный пропагандист: "я думаю общество делает нас разными" Мохаммед Али: "нет, вы же знаете что не общество сделало нас разными"
Мохаммед Али: "ни в Англии, ни в Америке, я не вижу ни одной черно-белой пары, которая бы с гордостью несла бы своих детей на руках, которые гордо бы ходили всей семьей"
Телевизионный пропагандист:" но это потому, что общество.. это ошибка общества... мы могли бы научить людей..."
Мохаммед Али: "жизнь слишком коротка, что бы я тратил ее на то что бы получать по голове за подобные делишки. Лучше я буду со своими. У меня красивая дочь, красивая жена, обе выглядят так же как и я. Мы счастливы, у нас нет проблем. Нет такой женщины (белой), в которую я был бы влюблен настолько, чтобы решиться проходить через весь этот ад, не существует такой женщины, которая этого заслуживает. Вы меня понимаете?"
Телевизионный пропагандист:" Я понимаю. Я думаю это очень печально"
Мохаммед Али: "Это не печально, потому, что я хочу что бы мои дети выглядели так же как и я. Каждый человек, в здравом уме хочет, что бы его дети были похожи на него. Это я печален, потому что не хочу замарать свою расу и потерять собственную идентичность? Китайцы любят китайцев, им нравятся их дети с узким глазами. Пакистанцем нравится своя культура, евреям своя... Да кто вообще захочет запятнать себя и убить свою расу. Вы ненавидите собственный народ, если не хотите оставаться тем, кто вы есть.