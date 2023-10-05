В Одессе юноша избил и привязал к батарее арендодателя, после чего подался в бега

Полицейские выяснили, что житель другой области приехал в Одессу в поисках работы. Парень снял комнату у местного 51-летнего мужчины. Однако через несколько дней парень понял, что новая жизнь его не устраивает и решил уехать из комнаты.

Он потребовал у арендодателя, чтобы тот вернул ему задаток, но одессит уже не имел денег. В результате между мужчинами завязалась ссора, переросшая в конфликт. Недовольный квартирант ударил мужчину, а когда тот упал – связал ему руки и ноги, привязал к батарее и, закрыв квартиру, скрылся на вокзале.

