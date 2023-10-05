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В&nbsp;Одессе юноша избил и&nbsp;привязал к&nbsp;батарее арендодателя, после чего подался в&nbsp;бега

В Одессе юноша избил и привязал к батарее арендодателя, после чего подался в бега

Автор:
05 октября 2023 08:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Одесса   аренда   арендодатель   конфликт   привязал к батарее   умора   
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Полиция задержала 17-летнего жителя Подольска, который избил и привязал к батарее 51-летнего одессита, у которого в течение нескольких дней арендовал квартиру.

Полицейские выяснили, что житель другой области приехал в Одессу в поисках работы. Парень снял комнату у местного 51-летнего мужчины. Однако через несколько дней парень понял, что новая жизнь его не устраивает и решил уехать из комнаты.


Он потребовал у арендодателя, чтобы тот вернул ему задаток, но одессит уже не имел денег. В результате между мужчинами завязалась ссора, переросшая в конфликт. Недовольный квартирант ударил мужчину, а когда тот упал – связал ему руки и ноги, привязал к батарее и, закрыв квартиру, скрылся на вокзале.


Один провел в таком состоянии несколько часов, пока прохожие не услышали его крики о помощи. Местные жители вызвали полицию. Правоохранители уволили мужчину, и уже через несколько часов разоблачили правонарушителя в Подольске.


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Метки: Одесса   аренда   арендодатель   конфликт   привязал к батарее   умора   
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11  комментариев
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15k
Александр Час назад
А как житель Подольска(Подмосковье) собирался вернуться домой, из Одессы(пока Украина)?
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6k
Станислав 9 минут назад
Автор ну хоть текст проверяй!
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48k
Aleksandr 18 минут назад
Це древнейший обычай, еще со времен шумеров, которые произошли от древних укров!
Вам, диким кацапам, понять не дано...
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11k
Бендер Родригес 20 минут назад
Правоохранители уволили мужчину, и уже через несколько часов разоблачили правонарушителя в Подольске.
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611
ghor 21 минуту назад
И какого мужчину уволили правоохранители?
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1k
Павел 21 минуту назад
В этой новости странно все....17 летний(!) Полицейский из Подольска(!) Приехал на Украину в Одессу(!)
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Snezhinka

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