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В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"

В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"

Автор:
21 сентября 2023 09:21
Метки: Видео   Турция   волосы   инцидент   конфликт   люди   
1486
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В Стамбуле мужчина пристал к парню из-за длины его волос. Он сказал, что молодой человек не выглядит как настоящий мужчина. Не получив никакой реакции со стороны парня, злоумышленник поджёг его волосы.

Пострадавший смог быстро потушить огонь и набросился на своего на своего обидчика с кулаками.

Источник:

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Метки: Видео   Турция   волосы   инцидент   конфликт   люди   
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12  комментариев
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14k
котегRUS 41 минуту назад
он бы ему волосы поджег...

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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Здесь, конечно, чОтко понимать надо, кто именно и где именно кидает предъяву и требует ответить за шмот и за фасон. Если это муслимы, то это "средневековье и мракобесие", а вот если на земле российской, свои скрепные быдлари синие, то это "борьба с пропагандой ЛГБТ". Две огромные разницы.
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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62k
Андрей Полчаса назад
"Гробовщику" бы поджёг интересно?
рост - 208см
вес - 150кг
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
4k
17k
Алексей Час назад
Мужик просто видел "Меня зовут Арлекино"...
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47
ruslan d Час назад
Странная тема , а в кино длинные волосы вполне себе символ мужественности ...
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no. Час назад
а потом еще и пожамкал. ишь, затейник.
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