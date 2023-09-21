В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"

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В Стамбуле мужчина пристал к парню из-за длины его волос. Он сказал, что молодой человек не выглядит как настоящий мужчина. Не получив никакой реакции со стороны парня, злоумышленник поджёг его волосы.
Пострадавший смог быстро потушить огонь и набросился на своего на своего обидчика с кулаками.
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