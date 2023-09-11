FISHKINET
добавить
пост
Сообщество IT от ENT'a 20 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество IT от ENT'a
Тест на базовую IT-грамотность

Тест на базовую IT-грамотность

Автор:
11 сентября 2023 17:43
Сообщество : IT от ENT'a
Метки: it-тесты   Тесты   интересное   информационные технологии   компьютерная грамотность   тест   
2016
1
Дюжина вопросов, которые касаются самого компьютера, интернета, операционных систем, типов файлов и программ. Если вы не наберёте хотя бы 10 вопросов из 12, то пора записываться на курсы компьютерной грамотности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "IT от ENT'a"
Метки: it-тесты   Тесты   интересное   информационные технологии   компьютерная грамотность   тест   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
kaboza Час назад
Двойной щелчок правой кнопкой мыши используется для чего?
[мат] левшам это расскажите)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Babangdida 44 минуты назад
Вопрос №5: а Вы, в том что не смогу открыть web страницу в Word-е, полностью уверены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 46 минут назад
12 из 12.
Краем уха слышал про Gnome, и подзабыл, что такое колонтитул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Majul Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Были ли вопросы, которые заставили вас сомневаться?

"кампуктер" в текущем понимании термина появился в 90-х, был и бк-0010-01 и Спектрум. Немного подвис на гноме и кде, остальное действительно основы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
iskra 2 часа назад
Ответил на половину вопросов,получил предупреждение, что могу потерять работу. Очень удивился. До сих пор никаких проблем с компьютером не было(с 2000-го года). И вообще не представляю,как нейросеть заберет работу у слесаря-ремонтника..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
Каникулы вроде кончились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
10 самых опасных заключенных США
10 самых опасных заключенных США
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#Россия#интересное#подборка#милота#Автовсячина#девушки#задержание
#Юмор#животные#Прикол#люди#аварии#Дагестан#позитив#в мире#дизайн#сарказм
#машина#СССР#история#ДТП#авто аварии#интересно#США#полиция#забавно#такси
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому 11 психологических тестов, которые стоит пройти каждому Самый полный тест Сонди: скажи, кто вызывает отвращение и я скажу, кто ты Самый полный тест Сонди: скажи, кто вызывает отвращение и я скажу, кто ты После вечеринки с Лещенко российские звёзды сдают тесты на коронавирус После вечеринки с Лещенко российские звёзды сдают тесты на коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться