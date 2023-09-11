Тест на базовую IT-грамотность

2016
1
Дюжина вопросов, которые касаются самого компьютера, интернета, операционных систем, типов файлов и программ. Если вы не наберёте хотя бы 10 вопросов из 12, то пора записываться на курсы компьютерной грамотности.
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[мат] левшам это расскажите)))))
Краем уха слышал про Gnome, и подзабыл, что такое колонтитул.
"кампуктер" в текущем понимании термина появился в 90-х, был и бк-0010-01 и Спектрум. Немного подвис на гноме и кде, остальное действительно основы.
С половины 80-х ЕС-1840 и 1841, потом атари, а потом вообще много чего было, от ДВК и БК до 386 машинок.