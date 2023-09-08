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Девушка вернула детеныша летучей мыши его маме

Девушка вернула детеныша летучей мыши его маме

Автор:
08 сентября 2023 11:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Летучая мышь   в мире   детёныш   добро   животные   мама   
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Девушка обнаружила маленький плачущий комочек, который оказался детёнышем летучей мыши. Малыш явно очень хотел к маме, но не мог добраться до неё самостоятельно. Девушка решила помочь животным воссоединиться.

Героиня ролика взяла в руку детеныша, подняла её и стала ждать. Очень скоро на крик малыша прилетела мама.

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Метки: Видео   Летучая мышь   в мире   детёныш   добро   животные   мама   
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7  комментариев
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6k
мемфрид 53 минуты назад
Роскошно. Кажется, недавно пара человек переболели, когда имели тесный контакт с летучей мышью)
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6k
Дмитрий 2 минуты назад
Еслы бы ко мне на грудь села летучая мышь, я бы завизжал и обсикался.
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12k
Сергей 14 минут назад
Вот это, действительно заслуживает плюса!
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14k
котегRUS 22 минуты назад
На то мы и Люди!
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
За добрый пост - всегда плюс
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571
ghor Полчаса назад
Да, ты, ведьма!
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76k
Viktor Час назад
Дай Бог ей хорошего мужа!
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