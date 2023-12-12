Новый страх разблокирован: сваливание самолёта

К счастью, пилоты не впали в панику, как это сделали все мы, и сумели устранить неполадку.

Однако пользователи социальных сетей заявили, что эти "страшные" кадры оставили неизгладимый след. Теперь они точно откажутся от авиаперелетов.

"Новый страх разблокирован. Спасибо".

"Я точно знаю, что начал бы безобразно плакать".

"Мне предстоит перелёт в пятницу, ну зачем вы так со мной! Я уже боюсь".