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Новый страх разблокирован: сваливание самолёта

Новый страх разблокирован: сваливание самолёта

Автор:
12 декабря 2023 09:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: кадр   пилот   полёт   самолёт   сваливание   ситуация   
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По интернету "гуляет" видео, как экипаж слышит оглушительный сигнал тревоги и понимает, что нос самолёта резко опускается вниз. Ситуация не для слабонервных, особенно если учесть, что в ваших руках жизни сотен пассажиров.

В коротком ролике, снятом в кабине пилота, показано, как мужчина спокойно управляет самолётом, а его второй пилот, сидящий в кресле позади, даёт несколько мудрых советов.

Внезапно система произносит "сваливание, сваливание", включается сигнал тревоги. Раздаётся громоподобный звук, когда двигатели пытаются удержать самолёт в воздухе.

К счастью, пилоты не впали в панику, как это сделали все мы, и сумели устранить неполадку.

Однако пользователи социальных сетей заявили, что эти "страшные" кадры оставили неизгладимый след. Теперь они точно откажутся от авиаперелетов.

"Новый страх разблокирован. Спасибо".

"Я точно знаю, что начал бы безобразно плакать".

"Мне предстоит перелёт в пятницу, ну зачем вы так со мной! Я уже боюсь".

Сваливание — резкое падение подъёмной силы в результате нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком. Причина — превышение максимально допустимых углов атаки.

Угол атаки, на котором происходит это явление, называется критическим, у самолётов он обычно находится в пределах 15-20 градусов.

"Раннее сваливание легко исправить, опустив нос самолёта вниз, чтобы уменьшить угол атаки. Конечно, это гораздо сложнее сделать на малых высотах при взлёте или посадке. Если не исправить ситуацию, крыло потеряет подъемную силу, и авиалайнер начнет падать. Все самолёты оснащены системами, чтобы предотвратить или предупредить пилотов об опасности", - прокомментировали эксперты компании Simple Flying.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кадр   пилот   полёт   самолёт   сваливание   ситуация   
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4  комментария
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16k
ss Полчаса назад
Это симулятор. Лет пять тому назад мне посчастливилось "полетать" на таком. Это незабываемо!!! Эффект присутствия полный! Можно запрограммировать любые ситуации, любую погоду и много реальных аэродромов. Офигительная вещь!
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3k
kirka72 6 минут назад
Жуть какая, прям чуть не обосрался от ужаса, смотря видео!
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1k
Сергей С 12 минут назад
Ну да, пилоты летят в повседневной одежде
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