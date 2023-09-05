В США лодки каждый год перемещают остров

В американском озере Чиппева каждый год проходит "операция" по перемещению небольшого острова. Всё дело в том, что он иногда блокирует проезд на единственном здешнем мосту. В перемещении острова участвуют до 25 лодок — и все они работают в унисон.
В озере Чиппева в американском Висконсин находится маленький плавучий остров, который иногда перемещается и блокирует проезд на мосту. Само озеро появилось ещё в 1923 году в результате затопления большого болота. После этого на поверхности воды начали появляться торфяники, где стали расти деревья и различные растения. "Островки" со временем увеличивались в размерах, и некоторые из них теперь довольно крупные - как этот, размером в 16 гектаров.
Иногда из-за ветра остров приближается прямо к мосту, который является единственным проездом между восточной и западной сторонами озера. Единственный способ переместить остров - с помощью лодок. Почти каждый год десятки местных владельцев лодок объединяются, чтобы отодвинуть остров от моста. При этом важно направление ветра, чтобы процедура происходила проще - поэтому владельцы заранее об этом договариваются. Это слаженная совместная работа, где все лодки должны двигаться в унисон. В прошлом году для перемещения острова было использовано 25 лодок.
К такому способу прибегают, потому что остров нельзя разделить на части. Поскольку на таких плавучих островах обитает множество видов животных и растительности, они охраняются законом - и не могут быть разделены на части.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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