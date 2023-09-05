В США лодки каждый год перемещают остров

В озере Чиппева в американском Висконсин находится маленький плавучий остров, который иногда перемещается и блокирует проезд на мосту. Само озеро появилось ещё в 1923 году в результате затопления большого болота. После этого на поверхности воды начали появляться торфяники, где стали расти деревья и различные растения. "Островки" со временем увеличивались в размерах, и некоторые из них теперь довольно крупные - как этот, размером в 16 гектаров.