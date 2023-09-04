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Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами

Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами

Автор:
04 сентября 2023 16:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: брак   истории   пара   профессия   секс-терапевт   семья   
2782
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46-летняя Оливия Бентли утверждает, что спасает семьи от развода. Секс-терапевт проводит сеансы длительностью от одного до трех часов, во время которых делится своими знаниями на практике.

Оливия заявляет, что это несправедливо, когда женщины не удовлетворяют своих мужей. Она работает в секс-индустрии уже 15 лет: оказывает парам эмоциональную поддержку и обучает их. Также американка проводит индивидуальные встречи с мужчинами, которым жены дали разрешение. Ее услуги пользуются популярностью: она принимает до 10 человек в неделю и зарабатывает на этом 481 тыс. долларов (более 46 млн рублей) в год.

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Жительница штата Айдахо сказала: "Я спасаю браки. То, что я делаю, полностью меняет жизнь. Когда вы открыто говорите о своей сексуальности и своих потребностях - это правильно. Если для этого нужно пойти и поговорить с профессионалом - замечательно. Жены часто просят меня продемонстрировать сексуальные приемы на их мужьях. Я вступаю в физическую связь с большинством клиентов. Знаю, что в мире много семейных пар без секса и много несчастных мужчин".

Бентли приобрела знания, когда работала в легальном публичном доме Moonlite BunnyRanch в Неваде.

"Я всегда хочу, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и комфортно. Я очень ласкова физически и эмоционально по отношению к жене. Если ей хорошо, то и настроение поднимается, и мы очень хорошо проводим время, и муж мне благодарен", - призналась секс-терапевт.

Помимо интимных встреч, американка тренируется и участвует в соревнованиях по фитнесу.

"Чем более спортивным ты являешься, тем больше секса тебе хочется - ты чувствуешь себя более уверенно и возбужденно. Я советую мужчинам делать приседания, чтобы избавиться от большого живота. У мужчин, страдающих ожирением, чаще возникает эректильная дисфункция, потому что нарушается приток крови. Я также рекомендую заниматься растяжкой как мужчинам, так и женщинам, йога отлично помогает стать более гибким", - советует секс-гуру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   истории   пара   профессия   секс-терапевт   семья   
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35  комментариев
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22k
Слепой Пью Час назад
Как оригинально бл,дь себя рекламирует! И с бандершей делиться не надо! Индивидуалка...
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−8
Сергей 3 минуты назад
Была у меня одна культуриста, она могла управлять всеми своими мышцами. Это я вам скажу классно. Но потом замуж вышла и растолстела..
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−8
Сергей 5 минут назад
Ну если опытная и 3 часа за 1000 баксов, то норм!
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4k
Alex 5 минут назад
Красава!
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15k
Kostick 9 минут назад
чот сильно ценник надут. это типа по штуке баксов? данунафик, месячный абонемент, куда ни шло)) хотя, с учетом её года выпуска, пробега и износа, тоже дофига.
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27k
Егор 10 минут назад
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92k
sapér Vodička 11 минут назад
А карточки она принимает ?
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13k
кот базилий 12 минут назад
Сперма из ушей должна вытекать пожизненно.
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1k
Vergüenza Ajena 18 минут назад
Коуч-проститутка или проститутка-коуч?
Вот когда получается и рыбку съесть, и.......
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6k
Pashuta 19 минут назад
Ну рот ей знатно растянули (если это конечно не пластика)
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3k
wwwoffka 1 Полчаса назад
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3k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Я только спросить!!!
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51
Mary Jane Полчаса назад
Если ишака назвать конём, от этого он им не станет. Если проститутку назвать... ну вы поняли
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Стрёмная она какая-то. Губы дутые, сиськи силиконовые, автозагар, да и фотошоп местами заметен. Впрочем, на вкус и цвет....
Спасает она браки, ага.
Таких "спасателей" в квартале красных фонарей полно, да и на ленинградке тоже...
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660
Exciter Полчаса назад
Народ прилепите медведя, у меня кармы не хватает!
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3k
Pill Полчаса назад
Я бы с ней спать не стал
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3k
Роман 46 минут назад
Секс-терапевт, теперь это так называется...
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17k
Shtoppi 47 минут назад
какая продвинутая шл... куртизанка. причем деньги за свою "помощь" она видимо берет совершенно легально.
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3k
poбт 53 минуты назад
ну судя по штанге она лечит принудительно

друг рассказывал про видео где такая же баба вертит вокруг оси мужика на весу в руках, а ось у нее во рту
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15k
FatZilla 55 минут назад
В этой новости меня больше жёны удивляют, которые на это дают разрешение.
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58k
alertol 56 минут назад
медведь в кустах малиной подавился уже)))
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