Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами

46-летняя Оливия Бентли утверждает, что спасает семьи от развода. Секс-терапевт проводит сеансы длительностью от одного до трех часов, во время которых делится своими знаниями на практике.
Оливия заявляет, что это несправедливо, когда женщины не удовлетворяют своих мужей. Она работает в секс-индустрии уже 15 лет: оказывает парам эмоциональную поддержку и обучает их. Также американка проводит индивидуальные встречи с мужчинами, которым жены дали разрешение. Ее услуги пользуются популярностью: она принимает до 10 человек в неделю и зарабатывает на этом 481 тыс. долларов (более 46 млн рублей) в год.
Жительница штата Айдахо сказала: "Я спасаю браки. То, что я делаю, полностью меняет жизнь. Когда вы открыто говорите о своей сексуальности и своих потребностях - это правильно. Если для этого нужно пойти и поговорить с профессионалом - замечательно. Жены часто просят меня продемонстрировать сексуальные приемы на их мужьях. Я вступаю в физическую связь с большинством клиентов. Знаю, что в мире много семейных пар без секса и много несчастных мужчин".
Бентли приобрела знания, когда работала в легальном публичном доме Moonlite BunnyRanch в Неваде.
"Я всегда хочу, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и комфортно. Я очень ласкова физически и эмоционально по отношению к жене. Если ей хорошо, то и настроение поднимается, и мы очень хорошо проводим время, и муж мне благодарен", - призналась секс-терапевт.
Помимо интимных встреч, американка тренируется и участвует в соревнованиях по фитнесу.
"Чем более спортивным ты являешься, тем больше секса тебе хочется - ты чувствуешь себя более уверенно и возбужденно. Я советую мужчинам делать приседания, чтобы избавиться от большого живота. У мужчин, страдающих ожирением, чаще возникает эректильная дисфункция, потому что нарушается приток крови. Я также рекомендую заниматься растяжкой как мужчинам, так и женщинам, йога отлично помогает стать более гибким", - советует секс-гуру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот когда получается и рыбку съесть, и.......
Спасает она браки, ага.
Таких "спасателей" в квартале красных фонарей полно, да и на ленинградке тоже...
друг рассказывал про видео где такая же баба вертит вокруг оси мужика на весу в руках, а ось у нее во рту