Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами

Бентли приобрела знания, когда работала в легальном публичном доме Moonlite BunnyRanch в Неваде.

"Я всегда хочу, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и комфортно. Я очень ласкова физически и эмоционально по отношению к жене. Если ей хорошо, то и настроение поднимается, и мы очень хорошо проводим время, и муж мне благодарен", - призналась секс-терапевт.

Помимо интимных встреч, американка тренируется и участвует в соревнованиях по фитнесу.