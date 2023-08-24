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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
24 августа 2023 22:53
Метки: история   ретро   фото   
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40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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Дмитрий 2 часа назад
Четвёртая фотография должна называться: "Почему-то не взяли".
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пофаласий задрочёвый Полчаса назад
Комментарий к фото
на е балово ! народ лохопедили ...
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пофаласий задрочёвый 50 минут назад
ШО ЗА МЕЛКОЕ ПYЙЛO
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
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