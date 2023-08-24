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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Девочка с приемником «Вега-404», выпущенным Бердским радиозаводом. Город Бердск. Приемник удостоен Диплома 1 степени ВДНХ СССР, 1981 год
12.
Экспедиция Роберта Фолкона Скотта готовится к Пасхе, собирая яйца пингвинов, Антарктида, 1901 год
18.
Обмен недовольными взглядами между военнослужащим 1-й роты Кремлёвского полка и курящей девушкой у Кремлевской стены, 2000 год
26.
Военнослужащие советской армии охраняют памятник Ленину от сторонников выхода Литвы из состава СССР. Вильнюс. 23 августа 1990 год
33.
III Всесоюзный слет пионеров. Пионеры из зарубежных стран. Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» имени В.И. Ленина, 1967 год
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