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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Бабушка утром прятала от деда самогонку
А если дед её находил , то вечером пряталась бабушка!
На природе расход "топлива" в 3 раза больше , чем в городе!
На самом деле мороженное не более вредное для здоровья чем торт или другие сладости. Разве что если его есть слишком много - это может привести к ожирению. Да и с водярой тоже самое. От нее тоже невозможно простудиться, но если ее перебрать, то это уже чревато алкогольным отравлением. Так что все хорошо в меру...
Входят двое за стол. Подходит официант:"Что кушать будем?"
- Мальчик, принеси нам пару водки
- Водку сейчас принесу, что кушать будете?
- Вот ее, родимую, и будем кушать.
- Нет, сынок, ты и твоя мама будете меньше есть...