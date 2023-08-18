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Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
18 августа 2023 21:15
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
811
30

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Максим Т. 2 часа назад
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a_komolow Полчаса назад
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Старый анекдот
Бабушка утром прятала от деда самогонку
А если дед её находил , то вечером пряталась бабушка!
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a_komolow Полчаса назад
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Запомни!!!
На природе расход "топлива" в 3 раза больше , чем в городе!
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60k
Александр 46 минут назад
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34k
ACU900 57 минут назад
Простыть от мороженного это миф, которым пугают родители своих детей.
На самом деле мороженное не более вредное для здоровья чем торт или другие сладости. Разве что если его есть слишком много - это может привести к ожирению. Да и с водярой тоже самое. От нее тоже невозможно простудиться, но если ее перебрать, то это уже чревато алкогольным отравлением. Так что все хорошо в меру...

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52k
Мойша Час назад
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52k
Мойша Час назад
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52k
Мойша Час назад
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За пиво с девочкой.
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Мойша Час назад
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52k
Мойша Час назад
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Ресторан.
Входят двое за стол. Подходит официант:"Что кушать будем?"
- Мальчик, принеси нам пару водки
- Водку сейчас принесу, что кушать будете?
- Вот ее, родимую, и будем кушать.
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Александр 2 часа назад
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Александр 2 часа назад
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59k
Похабыч 2 часа назад
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4k
Wertos 2 часа назад
Мне завтра на работу
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47k
Максим Т. 2 часа назад
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- Нафаня, у нас брагу с3,14дили!
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27k
pokevon 2 часа назад
И, да, я пью коньяк сейчас
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27k
pokevon 2 часа назад
Агитация за такое это конечно плохо, но пару весёлых
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47k
Максим Т. 2 часа назад

Ссылка youtu.be
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