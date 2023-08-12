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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
12 августа 2023 22:56
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1135
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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9  комментариев
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29k
Юрьевич 6 часов назад
Вот счастливое существо, как много ему в жизни предстоит сделать интересных открытий!
Например, что "горюч" пишется без мягкого знака

Я уж не говорю про то что оксиды с максимальной валентностью не окисляются, но до этого ему ещё очень далеко, если вообще суждено узнать в этой жизни

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5k
S__D 4 часа назад
Комментарий к фото
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8k
sedoisever 6 часов назад
Никто в 30 лет не мечтает о стиральной машине. Вот совсем никто. Дети, доживите до тридцати лет, потом скажите, что это старость и полная невменяемость...
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8k
sedoisever 6 часов назад
"ГорючЬ"...
И всё настроение смотреть дальше улетучилось.
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