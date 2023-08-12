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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Например, что "горюч" пишется без мягкого знака
Я уж не говорю про то что оксиды с максимальной валентностью не окисляются, но до этого ему ещё очень далеко, если вообще суждено узнать в этой жизни
Забыл ты пословицу "Сытый голодного не разумеет.", зажрался, вот и втираешь всем свой сытый опыт в качестве истины.
И всё настроение смотреть дальше улетучилось.