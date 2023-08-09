"Губу бы ещё закатали себе": парни рассказали о своих требованиях к девушкам

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К поиску спутника жизни в молодом и старшем возрасте могут быть совершенно разные требования. Кто-то становится более жёстким, другие наоборот занимают планку. Давайте посмотрим, что думают современные парни.
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Вот лежу я на диване, ем чипсы, запиваю кофе, смотрю сериал и мимо идёт девушка. Смотрит на эту картину и говорит:
- "Ты что, так и собираешься тут лежать, есть вкусняшки и смотреть кино?".
Я, похрустев чипсиной глаголю:
- "Ну да, так и собираюсь"
И тогда она говорит:
- Я тоже так хочу!
А я молча подвинусь, освобождая место рядом с собой
в 18 лет:
- красивая
в сейчас лет:
- красивая
- имеющая полезную(может вести бухучет или налоги считать или специалист по контекстной рекламе) или хорошо оплачиваемую профессию
- умеет водить машину (сам я за руль боюсь, если машины у неё нет но водить умеет куплю)
и я с этим не тороплюсь, в 30 лет мужчина только расцветает и приближается к своему пику сил