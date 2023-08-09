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"Губу бы ещё закатали себе": парни рассказали о своих требованиях к девушкам

"Губу бы ещё закатали себе": парни рассказали о своих требованиях к девушкам

Автор:
09 августа 2023 13:48
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   из соцсетей   из твиттера   отношения   парни и девушки   прикольно   требования к девушкам   
2898
13

К поиску спутника жизни в молодом и старшем возрасте могут быть совершенно разные требования. Кто-то становится более жёстким, другие наоборот занимают планку. Давайте посмотрим, что думают современные парни.

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Метки: забавно   из соцсетей   из твиттера   отношения   парни и девушки   прикольно   требования к девушкам   
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9  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
У меня никаких требований к девушкам нет, потому что особо они мне не нужны. Для общения, прогулок и походов в музеи и кино (культурная жизнь) - я легко находил подруг даже будучи уродливым нищебродом. А секс оказался не таким уж привлекательным занятикм, если учитывать цену, что мне приходится платить чтобы он был (не в буквальном смысле платить). Так что у меня простой принцип:

Вот лежу я на диване, ем чипсы, запиваю кофе, смотрю сериал и мимо идёт девушка. Смотрит на эту картину и говорит:
- "Ты что, так и собираешься тут лежать, есть вкусняшки и смотреть кино?".
Я, похрустев чипсиной глаголю:
- "Ну да, так и собираюсь"
И тогда она говорит:
- Я тоже так хочу!
А я молча подвинусь, освобождая место рядом с собой
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831
TugoUH 5 минут назад
Требований нет, есть пожелания - Хочет семью, понимает - семья обоюдный охеренно тяжелый труд, тем не менее - хочет семью, Не предаст, если чо, есть мозг - много не обязательно, но немного очень ннада. Доброта и ум - это в первую очередь, если этого нет , как ни стараются оба - все равно все обосрут....
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11k
Copycat 42 минуты назад
У меня с возрастом они наоборот становятся конкретней типа
в 18 лет:
- красивая

в сейчас лет:
- красивая
- имеющая полезную(может вести бухучет или налоги считать или специалист по контекстной рекламе) или хорошо оплачиваемую профессию
- умеет водить машину (сам я за руль боюсь, если машины у неё нет но водить умеет куплю)

и я с этим не тороплюсь, в 30 лет мужчина только расцветает и приближается к своему пику сил
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54k
dima423 Час назад
У меня требование такое чтобы на мой субъективный взгляд ее плюсы перевешивали минусы... ) Чем больше перевешивают тем лучше, та и победила в отборе)
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