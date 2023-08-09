От платьев до шляп: 11 самых дорогих нарядов в истории кино с 1930-х до 2023 года

В создании кинокартины важно всё: от ракурса и грима до носков второстепенного персонажа. Сегодняшняя статья посвящена художникам по костюмам и их драгоценным созданиям, прославившим как их, так и фильмы.
Наряды героев — неотъемлемая часть образа, передающая характер, настроение, желания, эпоху. Некоторым дизайнерам удалось настолько точно подчеркнуть эти детали в персонажах, что спустя много лет мы по одному кадру можем определить, о каком фильме идёт речь. Поклонники культовых образов готовы отдать немалые деньги за обладание ими, а мы с вами можем насладиться приятными воспоминаниями и узнать чуть больше о создателях красоты.
Чёрное платье Холли («Завтрак у Тиффани», 1961)
Этот легендарный образ создал французский дизайнер Юбер де Живанши. Копий платья было несколько, и одно из них дизайнер пожертвовал организации City of Joy Aid , чтобы продолжить благотворительную деятельность актрисы Одри Хепбёрн уже после её смерти в 1993 году. В 2006 году платье было продано на аукционе за 900 000 долларов.
Платье Розы («Титаник», 1997)
Наряд Кейт Уинслет, исполняющей роль Роуз, – образец моды эдвардианской эпохи (первое десятилетие ХХ века), созданный командой известного голливудского художника по костюмам Деборы Линн Скотт. На создание платья, в том числе вышивку серебряными нитями и кристаллами, ушла 1000 часов работы. В итоге оно было продано анонимному покупателю за 330 тысяч долларов.
Зелёное платье Сесилии («Искупление», 2007)
Несмотря на внешнюю простоту платья героини Киры Найтли, на создание образа было потрачено немало усилий и средств. Перед художником по костюмам Жаклин Дюрран стояла непростая задача: сделать наряд отвечающим законам 1930-х годов и при этом выглядящим современно. Но и на этом трудности не закончились: во время съёмки любовной сцены в библиотеке платье несколько раз рвалось из-за очень тонкой ткани, и его приходилось заменять копией. В 2004 году покупатель приобрёл одну из них за 60 тысяч долларов.
Костюм астронавта («Чужой», 1979)
Джон Молло — художник по костюмам, работу которого можно оценить по скафандру для Сигурни Уивер, который был продан за 205 тысяч долларов, а также за оскароносные работы в фильмах «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) и «Ганди» (1982).
Шляпа («Индиана Джонс», серия фильмов)
Узнаваемым образом привлекательного археолога занималась Дебора Нэдулмэн, изначально заказав 12 шляп мастерской Herbert Johnson, и затем внесла в них изменения для придания поношенного вида. Одну из шляп приобрёл страстный почитатель за 300 тысяч долларов.
Платье Дороти («Волшебник страны Оз», 1939)
Непростое путешествие ожидало не только Дороти в исполнении Джуди Гарленд, но и художника по костюмам Адриана Гринберга. Он создал более трёх тысяч эскизов, прежде чем прийти к тому самому платью героини. Но реализованная задумка вызвала отрицательные отзывы за неаккуратный пошив. Несмотря на это, платье было продано за 1,5 млн долларов в 2015 году.
Розовое платье Лорелей («Джентльмены предпочитают блондинок», 1953)
Уильям Травилла — художник по костюмам и любимый дизайнер Мэрилин Монро. Он создал целый гардероб гламурных нарядов для фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Но самым запоминающимся и дорогим оказалось розовое платье, которое сделано из редкого шёлкового атласа реаu d’ange (фр. — «кожа ангела»), оно ушло с аукциона за 370 тысяч долларов.
Костюм Тони Манеро («Лихорадка субботнего вечера», 1977)
Белый костюм, в котором Джон Траволта (Тони Манеро) танцевал под музыкальную композицию «More Than a Woman», был продан на аукционе за 250 тысяч долларов. Этот костюм-тройка — один из двух использовавшихся на съёмках, он был создан художником по костюмам Патрицией фон Бранденстайн, известной по работам в фильмах «Амадей» (1984), «Область тьмы» (2011) и другим.
Платья Скарлетт («Унесённые ветром», 1939)
Уолтер Планкетт — талантливый художник по костюмам, прекрасно чувствовавший эпохи. Он настолько ответственно подходил к своей работе, что специально для «барбекю-платья» Скарлетт нашёл фабрику, которая ещё производила текстильные принты по образцам середины XIX века. С помощью костюмов художник показал характер героини и отразил в них взросление Скарлетт. Одно из её платьев (хлопковое, светло-серого цвета) было продано за 137 тысяч долларов.
Платье леди Джессики («Дюна», 2021)
Платье Ребекки Фергюсон, исполнившей роль матери наследник Дома Атрейдесов, считается самым дорогим в кино за последнее время. Все украшения создавались вручную на протяжении нескольких месяцев. Точную стоимость платья команда по костюмам скрывает, но они предполагают, что оно самое дорогое когда-либо созданное для фильма.
Бонус: «Жанна Дюбарри» (2023)
Вышедший в прокат фильм о фаворитке Людовика XV уже собирает неоднозначные отзывы зрителей. Ценители искусства отмечают, что костюмы не всегда историчны, но нет сомнений, что фильм — визуальное представление, которое призвано привлекать внимание необычностью и красочностью. О точной стоимости нарядов для фильма пока неизвестно, но без роскоши обойтись не могло, ведь воплотить идею режиссёра помогала команда Chanel.
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