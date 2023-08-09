От платьев до шляп: 11 самых дорогих нарядов в истории кино с 1930-х до 2023 года

Несмотря на внешнюю простоту платья героини Киры Найтли, на создание образа было потрачено немало усилий и средств. Перед художником по костюмам Жаклин Дюрран стояла непростая задача: сделать наряд отвечающим законам 1930-х годов и при этом выглядящим современно. Но и на этом трудности не закончились: во время съёмки любовной сцены в библиотеке платье несколько раз рвалось из-за очень тонкой ткани, и его приходилось заменять копией. В 2004 году покупатель приобрёл одну из них за 60 тысяч долларов.

Костюм астронавта («Чужой», 1979)