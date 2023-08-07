20+ бесполезных залипательных сайтов

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Генераторы, фоновые расслабляторы, игры и прочий хлам, цель у которого одна — украсть ваше время... И у них это получается просто отлично. Часть сайтов у меня теперь в закладках. Не осуждайте, сначала попробуйте!
1. Генератор существ
Сначала выстраиваются базовые точки, после наращиваем кости, а потом соединяем их мышечной тканью. Задаём движение. Наблюдаем за результатом "божественного" конструирования.
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2. Ai-генератор фонов на любой вкус и цвет
Работает с англоязычными запросами. Я издевался над белыми бетонными поверхностями. Получился очень реалистичный результат. Советую для тех, кто решил обзавестись бесплатными фонами или просто быстро хочет сгенерировать фон на рабочий стол.
3. Генератор кошачьего мурлыканья
Если не хочется убирать кошачий лоток или шерсть по углам, но нравится слушать кошачье мурлыканье, то данный сайт — то, что надо. Настраивается на любой вкус и цвет.
4. Преобразование растрового фото в векторное
Нужна фавиконка или SCG-модель для дальнейших издевательств? Тогда vectorizer вам в помощь!
5. Генераторы персонажей в стиле South Park
https://www.southparkstudios.com/info/lv0nha/avatar
https://www.sp-studio.de/#
Можно сделать максимально похожим на себя.
https://www.sp-studio.de/#
Можно сделать максимально похожим на себя.
6. Сайт с фотографиями скульптур Ленина
Без комментариев. Вполне возможно, что данная ссылка в подборке проплачена партией КПРФ, но это не точно.
9. Сайт-залипалка с войной пикселей разных цветов
Я ждал больше часа, пока кто-нибудь победит, но так и не дождался.
12. Сайт, который в режиме реального времени отсчитывает в км, сколько осталось до столкновений галактик Млечный Путь и Андромеда
15. Музыкальный генератор, меняющий мелодию, после изменения пользователем картинки
Для смены мелодии поменяйте элементы интерьера
18. Разбивалка фона
Забавная крушилка фонов. Щёлкните мышкой.
19. Курсорная извивалка
Сильной не дёргайте мышкой, иначе возможен эпилептический припадок.
20. Лабиринты онлайн
Управлять нужно при помощи кнопок-стрелок на клавиатуре.
Добавляйте свои бесполезные сайты в комментариях.
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