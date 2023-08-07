20+ бесполезных залипательных сайтов

Генераторы, фоновые расслабляторы, игры и прочий хлам, цель у которого одна — украсть ваше время... И у них это получается просто отлично. Часть сайтов у меня теперь в закладках. Не осуждайте, сначала попробуйте!

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5. Генераторы персонажей в стиле South Park 0 https://www.southparkstudios.com/info/lv0nha/avatar

https://www.sp-studio.de/#

Можно сделать максимально похожим на себя. Можно сделать максимально похожим на себя.