455
25
Сегодня предлагаю побывать вам за кадром советских фильмов.
Интересного вам просмотра!
2.
Актеры Александр Граве и Ирина Розанова во время съёмок фильма «Конец операции «Резидент»», 1986 год
×
×
4.
Владимир Басов, Сергей Иванов, Валентина Титова и Василий Лановой на съёмочной площадке кинофильма «Дни Турбиных», 1976 год
Большинство зрителей знают Владимира Басова в первую очередь как замечательного актера, но его главной страстью была режиссура. Вершиной его режиссерского мастерства многие считают «Дни Турбиных», но у этого фильма была несчастливая творческая судьба. Так после премьеры фильм положили на полку на 10 лет. Вернули на экраны фильм лишь в конце 1980-х гг.
5.
Никита Михалков, Сергей Шакуров, Юрий Богатырёв и Николай Пастухов на съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 год
7.
Михаил Пуговкин в роли царя Федота на съёмочной площадке фильма «На златом крыльце сидели», 1986 год
Кто в советском кино чаще всего играл сказочных царей? В этом образе сразу же вспоминается Михаил Пуговкин. Он сыграл царей в фильмах «Огонь, вода и… медные трубы», «На златом крыльце сидели», «Варвара-краса, длинная коса» и еще эпизод Царевна-несмеяна в киножурнале «Ералаш».
8.
Андрей Тарковский, Филипп Янковский и Людмила Зорина на съёмочной площадке фильма «Зеркало», 1973 год
9.
Олег Борисов, Анатолий Ромашин, Армен Джигарханян и режиссер Евгений Гинзбург на съемках фильма «Рецепт её молодости», 1983 год
11.
Кинорежиссер Юрис Подниекс, английский продюсер Вероника Боднарк и Николай Караченцов во время обсуждения съемок в Никитской слободе, 1987 год
12.
Татьяна Самойлова в перерыве между съемками фильма «Анна Каренина», 1967 год
Когда Татьяну Самойлову пригласили на главную роль в фильме «Анна Каренина», она уже была состоявшейся артисткой. Но несмотря на этот факт, режиссера Александра Зархи отговаривали брать ее в актерский состав ➡️ полноватая, невысокая, да еще с чересчур раскосыми глазами, Самойлова совсем не походила на утонченную Каренину Толстого. Но всё же время доказало правоту кинорежиссера. От Анны в исполнении Татьяны Самойловой были в восторге не только зрители, но и отечественные и зарубежные кинокритики.
13.
Олег Табаков, Елена Соловей и Юрий Богатырев на съемочной площадке фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», 1979 год
16.
Станислав Говорухин и юный Владислав Галкин на съемочной площадке фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1980 год
Роль Гекльберри Финна стала дебютной в карьере Владислава Галкина. Когда родители Владислава Галкина узнали о том, что их сын прошел пробы, то устроили грандиозный скандал. Они не хотели, чтобы Влад становился на актерскую стезю, зная о том, какая это изматывающая профессия. Но бабушка, которая и отвела внука на пробы, авторитетно заявила: «У ребенка талант!» Спорить с ней никто не стал.
17.
Леонид Куравлев во время съемок кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 1972 год
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» – экранизация легендарного романа Д. Дефо. Главную роль исполнил один из самых любимых советскими зрителями актеров – Леонид Куравлев, только вот голос знаменитого артиста поклонники не услышали. По решению режиссера роль Робинзона озвучил другой актер, Алексей Консовский (Принц из «Золушки»).
18.
Наталья Варлей во время съемок комедии «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», 1966 год
Леонид Гайдай, вспоминая о работе над фильмом, рассказывал⬇️ «... до начала съёмок Наталья Варлей ничего не умела делать в кино, но в ней был природный артистизм, которому подвластно многое. Кроме того, она отлично выполняла все трюки».
19.
Станислав Любшин, Лидия Федосеева-Шукшина и Володя Науменко на съемках кинофильма «Позови меня в даль светлую», 1977 год
20.
Эдвард Радзинский, Константин Воинов и Татьяна Доронина в перерыве между съёмками фильма «Певица» («Чудный характер»), 1969 год
21.
Режиссер Владимир Мотыль, Ирина Купченко и Василий Ливанов во время съемок фильма «Звезда пленительного счастья» , 1974 год
22.
Инна Ульянова и Елена Коренева на съемках фильма «Покровские ворота», 1981 год
Роль переводчицы Маргариты Хоботовой для актрисы Инны Ульяновой стала знаковой в кинокарьере, поскольку до этого момента она появлялась лишь в небольших эпизодах. Интересно, что в фильме есть сцена, где Хоботова собирается пойти с мужем на фильм «Карнавальная ночь». К слову, именно эта картина стала дебютом Инны Ульяновой в кино — ее можно увидеть в одном из эпизодов (гостья в зелёном платье).
24.
Режиссер Георгий Натансон вместе с Натальей Гундаревой и Александром Кузнецовым на съемках фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам», 1988 год
Изначально роль Аэлиты была предложена Татьяне Дорониной, которую кинорежиссер Георгий Натансон «открыл» еще в фильме «Старшая сестра». Но в то время произошел раскол МХАТа, и актриса просила ее подождать. Из-за того, что съемки откладывать было нельзя, роль доверчивой и чрезмерно влюбчивой женщины Аэлиты предложили Наталье Гундаревой. И не прогадали.
Источник:
Еще крутые истории!
- Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра
- Истории про девушек, которые ждали парней из армии
- Женщина уже 25 лет дружит с лисьей семьёй
- 17 крошечных гробов — самая загадочная находка в Шотландии
- Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть
Новости партнёров
реклама
Каренина была полная весьма...
И обсудил это с Львом Толтсым
Печаль, беда...