12.

Когда Татьяну Самойлову пригласили на главную роль в фильме «Анна Каренина», она уже была состоявшейся артисткой. Но несмотря на этот факт, режиссера Александра Зархи отговаривали брать ее в актерский состав ➡️ полноватая, невысокая, да еще с чересчур раскосыми глазами, Самойлова совсем не походила на утонченную Каренину Толстого. Но всё же время доказало правоту кинорежиссера. От Анны в исполнении Татьяны Самойловой были в восторге не только зрители, но и отечественные и зарубежные кинокритики.