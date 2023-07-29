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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
29 июля 2023 22:00
Метки: СССР   история   кино   фото   
455
25

Сегодня предлагаю побывать вам за кадром советских фильмов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   кино   фото   
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3  комментария
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5k
MPEG-8 3 часа назад
Кто то метко подметил, что советские актёры с каждым годом играют всё лучше и лучше.
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
"Самойлова совсем не походила на утонченную Каренину Толстого"

Каренина была полная весьма...
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