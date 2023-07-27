Его «борьба» закончилась.
В столичном ЖК «Матч Поинт» появился «борец с выгулом собак». Он поставил жильцам ультиматум: или вы не появляетесь с животными во дворе, или я потравлю ваших домашних животных. Потом «подтянул» своих друзей и они тоже стали приставать к «собачникам».
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Люди не на шутку возбудились и вызвали полицию. Когда приехали силовики, нарушитель спокойствия вёл себя довольно агрессивно и утверждал, что у него «чуть-чуть с головой проблемы».
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Но его всё же задержали и «догхантер» сообщил: он отец троих детей и одного из них покусала собака - как раз на территории ЖК. Он якобы пробовал решить вопрос через УК, но не смог. Тогда и начал крестовый поход против домашних питомцев и их незадачливых хозяев. Пока не слишком успешно - его арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.
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как он себе представляет выгул собаки так что бы она не попала в общий двор? через него пройти же сперва нада. я правильно понял? это суть его притензий ?
что бы ехать на авто её же сперва из гаража или с парковки вывезти надо..он же в туалет ходит сперва снимает штаны а потом делает свои дела а не наобород.
И ему сложно возразить.
сам себя баянишь или забыл? ))))