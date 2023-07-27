Но его всё же задержали и «догхантер» сообщил: он отец троих детей и одного из них покусала собака - как раз на территории ЖК. Он якобы пробовал решить вопрос через УК, но не смог. Тогда и начал крестовый поход против домашних питомцев и их незадачливых хозяев. Пока не слишком успешно - его арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.