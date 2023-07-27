Медведицу спасли из браконьерских рыболовных сетей на Сахалине

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Она перебиралась через реку Паркату, когда попала в ловушку. Хищнице удалось добраться до берега, где она в итоге просидела три дня. Рядом с ней заметили медвежонка.
Специалисты усыпили животное дротиком со снотворным и срезали сети. При осмотре выяснилось, что медведица пыталась сама освободиться и прокусила себе лапу.
Видео местного агентства лесного и охотничьего хозяйства.
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Поехали 2 кореша на рыбалку. Приехали, поставили палатку и начали бухать. Стало уже темно, вечер, они оба чуть тёпленькие и тут один говорит:"- Блин, мы же на рыбалку приехали, пошли хоть сети поставим!" Пошли, поставили сети и легли спать. Утром один смотрит: стоят 2 сети- одна на реке, вторая в лесу. Он у друга и спрашивает:"-Ты где сети поставил, идиот?" Второй:"- Ты что орёшь? Где ты грёб, там я и ставил..."