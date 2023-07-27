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Медведицу спасли из браконьерских рыболовных сетей на Сахалине

Медведицу спасли из браконьерских рыболовных сетей на Сахалине

Автор:
27 июля 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Браконьеры   Видео   Сахалин   Спасение   животные   медведь   
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Она перебиралась через реку Паркату, когда попала в ловушку. Хищнице удалось добраться до берега, где она в итоге просидела три дня. Рядом с ней заметили медвежонка.

Специалисты усыпили животное дротиком со снотворным и срезали сети. При осмотре выяснилось, что медведица пыталась сама освободиться и прокусила себе лапу.

Видео местного агентства лесного и охотничьего хозяйства.

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Метки: Браконьеры   Видео   Сахалин   Спасение   животные   медведь   
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10  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Заголовок должен звучать так "Спасение медведицы хорошими людьми от сетей которые поставили животные(их можно усыпить если что,мир ничего не потеряет)".
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62
Алексей Петров Минуту назад
Давно пора открыть сафари на браконьеров.
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6k
Станислав 39 минут назад
Почему браконьеров не отстреливают как бешеных шакалов? От них вреда гораздо больше.
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14k
Kostick 2 часа назад
почему законодатели, государство, не начнёт с бракотой бороться по настоящему? есть везде рыбнадзор (зачастую они же и бракота) обязать тралить водоёмы. поймали бракоту с сетью? на первый раз лет 10 строгача, с последующим обязательством носить маячок, и запретом подходить к водоемам. я мелким видел в кубани осетров, а уж какие были толстолобы, ныне и близко не видно нигде.. выбили всё.. рак, которого раньше было завались, тоже уничтожен. как только перестали карать за продажу икряных самок. а показательное наказания мужичков, что на удочку надёргали в нерест пару кг тарани, чистейшей воды заказуха. вся эта бракотская нечисть крышуется сами знаете кем. брать пример с африканских инспекторов, те браконьеров, что на носорогов охотятся, могут просто с вертушки расстрелять.
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475
ghor Kostick Час назад
Вы сами ответили на свой вопрос. У кого чуть власти появилось, сразу появляется чувство, что законы для него не писаны. Никто из столицы не поедет сети ставить, это местечковые "шишки".
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6k
salim777 2 часа назад
Надеюсь эта новость всем понравилась )))
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