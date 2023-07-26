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Люди, которые ведут себя как настоящие идиоты

Люди, которые ведут себя как настоящие идиоты

Автор:
26 июля 2023 12:18
Метки: ВТФ   делают ерунду   идиоты   люди свиньи   психи   фото   что здесь происходит   
2466
15

Звание "Идиот года" пытаются получить сразу все герои нашей подборки. Они ведут себя совсем не по-человечески в разных ситуациях.

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Метки: ВТФ   делают ерунду   идиоты   люди свиньи   психи   фото   что здесь происходит   
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10  комментариев
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1k
Просто прохожий 52 минуты назад
Очередной парад подонков, ничего нового. И уродов с каждым днем всё больше, и в основном в странах ох..у...ной демократии. Там всем всё можно, негры и 3,14...ры в приоритете.
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4k
Serj81 3 минуты назад
А в самолете снять тапки что тут такого? Он же ноги внизу держит, не закидывает на соседнее сидение. Фотограф нюхал что ли их, что бы сделать вывод. Тоже снимаю обувь на дальних перелетах, что бы ноги отдыхали, ну а про запахи в самолетах, там хватает своих букетов достаточно. Не устраивает, так издуй в первый класс с отдельными кабинами.
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59k
Александр 22 минуты назад
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9k
МихА Час назад
Ссылка youtu.be
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74
Zmey Gorynych 2 часа назад
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