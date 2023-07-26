Люди, которые ведут себя как настоящие идиоты

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Звание "Идиот года" пытаются получить сразу все герои нашей подборки. Они ведут себя совсем не по-человечески в разных ситуациях.
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8. "Я почувствовал неприятный запах и выглянул на балкон. Оказалось, что сосед выставил мусор из квартиры прямо на жару"
10. "Друг оставил мне поздравительную открытку на лобовом, но когда я пришла за ней, кто-то успел всё раскрыть и порвать"
13. "У нас идёт реконструкция дома, так в итоге все прохожие кидают мусор и даже собачьи фекалии"
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