Момент крушения пожарного самолёта в Греции попал на видео

Причины крушения пока неизвестны.
Пожарный самолёт типа Canadair потерпел крушение во время тушения природного пожара на греческом острове Эбвея. Об этом сообщает местный телеканал ERT и публикует кадры падения воздушного судна.
По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло
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Местные СМИ также сообщают, что на борту греческого самолёта Canadair CL215 находилось два пилота, одному из них всего 26 лет. К месту крушения уже отправлены спасатели и полицейские.
Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось
Как бы печально это ни звучало, но связаться с пилотами вряд ли уже получится. Судя по видео, они погибли мгновенно.
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