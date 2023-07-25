Момент крушения пожарного самолёта в Греции попал на видео

Местные СМИ также сообщают, что на борту греческого самолёта Canadair CL215 находилось два пилота, одному из них всего 26 лет. К месту крушения уже отправлены спасатели и полицейские.





Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось





Как бы печально это ни звучало, но связаться с пилотами вряд ли уже получится. Судя по видео, они погибли мгновенно.