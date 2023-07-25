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Момент крушения пожарного самолёта в Греции попал на видео

Момент крушения пожарного самолёта в Греции попал на видео

Автор:
25 июля 2023 15:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Природный пожар.   Эбдея   греция   крушение   пожарный самолёт   
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Причины крушения пока неизвестны.

Пожарный самолёт типа Canadair потерпел крушение во время тушения природного пожара на греческом острове Эбвея. Об этом сообщает местный телеканал ERT и публикует кадры падения воздушного судна.


По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло

Местные СМИ также сообщают, что на борту греческого самолёта Canadair CL215 находилось два пилота, одному из них всего 26 лет. К месту крушения уже отправлены спасатели и полицейские.


Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось


Как бы печально это ни звучало, но связаться с пилотами вряд ли уже получится. Судя по видео, они погибли мгновенно.

Источник:

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Метки: Видео   Природный пожар.   Эбдея   греция   крушение   пожарный самолёт   
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14  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Так им и надо, они самые первые начали поставлять оружие укре.
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23k
Евгений Полчаса назад
Когда пытался тушить пожар и устроил ещё один.
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Задел дерево плюс резкое изменение массы самолёта. Скорее всего, повредили механизм закрылок. Вечного неба пилотам. А дружили бы с Россией... но это уже совсем другая история.
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3k
Наблюдатель Час назад
Слава богу не наши пилоты, а со своими пожарами пусть сами разбираются...
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4k
просто Дмитрий Час назад
Видно, как аппарат задел крылом деревья. Не правильно рассчитали траекторию атаки
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
на 0:04 видно они задели деревья. и вроде отлетела ветка.и элероны закрылки закинело.
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Греки поставляют оружие против России, но хотят попросить Россию потушить их пожары. Удобно им быть пи.дарасами. Всегда можно сказать "это другое, вы не понимаете"
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