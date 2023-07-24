Эти вещи никогда не будет делать немецкая женщина

Ведь немецкие женщины очень сильно отличаются от русских девушек. И привитые с детства принципы для них будут стоять на первом месте, даже если женщина влюбится без памяти.

Причем, эти принципы настолько сильны, что некоторые вещи немецкие женщины не будут делать ни при каких обстоятельствах, хоть кол ей на голове теши, хоть миллион евро предлагай.

Миллион евро, кстати, для немки вообще не аргумент: ваша возлюбленная почти гарантировано будет отказываться даже от оплаты ее части счета в ресторане, не говоря уже о «подкупе» ради уступок принципов.