Эти вещи никогда не будет делать немецкая женщина

Бедный-бедный тот русский мужчина, который мечтает о сочной пышногрудой немочке себе в жёны. Ведь если он об этом мечтает, он просто не догадывается, что его ждёт впереди.
Ведь немецкие женщины очень сильно отличаются от русских девушек. И привитые с детства принципы для них будут стоять на первом месте, даже если женщина влюбится без памяти.
Причем, эти принципы настолько сильны, что некоторые вещи немецкие женщины не будут делать ни при каких обстоятельствах, хоть кол ей на голове теши, хоть миллион евро предлагай.
Миллион евро, кстати, для немки вообще не аргумент: ваша возлюбленная почти гарантировано будет отказываться даже от оплаты ее части счета в ресторане, не говоря уже о «подкупе» ради уступок принципов.
Итак, чего чего немецкие женщины точно не будут делать?
Во-первых, бросать работу ради замужества, даже кажущегося очень удачным. Даже за миллионера.
Карьера для большинства немок — на первом месте. И до 40 лет многие даже не хотят заводить речи о замужестве, т.к. оно будет отвлекать их от карьерного роста и будет страдать его эффективность.
Но даже если немка в этом возрасте и идёт замуж, то он совершенно точно основное свое время и внимание будет уделять работе, а не дому, мужу, кухне, дому.
Ребенок? В декрете немка просидит максимум несколько месяцев, а затем сразу няня/ясли/сад, а сама на работу.
Как многие в России, немецкие мамы своих детей не опекают ОТ и ДО. Ну а становясь бабушками, брать внуков для помощи молодым родителям тоже не торопятся и проводят с ними время очень дозировано. Так что, как у нам, сбросить мелких на бабушку не получится от слова совсем. Даже на денек-другой. Максимум на пару часов.
Потому что в зрелом возрасте бабушки «хотят пожить». Помним же, что до 40-45 они активно строили карьеру, потом свои дети, так что воспитание внуков — уже мимо кассы.
Следующие момент — придя с работы домой, когда она устала, немка точно не отправится на кухню готовить мужу и детям ужин.
Голодные? Найдите себе в холодильнике что-то сами. Ничего нет? Вперед в ближайший супермаркет за готовой едой или замороженной пиццей. Надоело или уже закрыт?
Тогда доставка. Но готовить она точно не будет. Ей требуется отдых, ведь завтра снова «в бой» за карьеру.
Ну и уговорить бросить работу и стать домохозяйкой немецкую женщину почти гарантированно у мужчины не получится. Даже если они миллионер, может содержать всю семью и дом.
Если же он будет проявлять в этом настойчивость, то она может привести к скандалам, разладу и даже разводу, т.к. женщина будет воспринимать это как давление, желание задвинуть её на вторые роли, ввести в зависимость. Для неё подобное оскорбительно.
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Источник:
Бедный-бедный тот русский мужчина, который мечтает о сочной пышногрудой немочке себе в жёны. Ведь если он об этом мечтает, он просто не догадывается, что его ждёт впереди.
дзен-говно источник. после копипасты не плохо бы проверять текст перед публикацией.
Да, там была не немка, но все равно вспомнилось.