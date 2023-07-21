"Вы потребляете - другие страдают:" экоактивисты залили краской яхту наследницы Walmart

«Единственная причина, по которой мы продолжаем поддерживать экономическую систему, которая ведет нас к экосоциальному коллапсу, — это сохранение привилегий этого небольшого привилегированного класса. Мегабогатые живут за счет страданий других», —заявили в Futuro Vegetal.





На огромной яхте есть собственный бассейн, аквариум и вертолетная площадка, а кроме этого кинотеатр, спа-центр, тренажёрный зал и даже небольшой медкабинет для неотложной медицинской помощи в море.





Известно, что акт вандализма активисты совершили после призыва группы Extinction Rebellion Ibiza, запретить использовать частные самолёты и яхты из-за проблем с вредными выбросами. на использование частных самолетов и роскошных яхт из-за проблем с выбросами. Не исключено, что помимо этой частной яхты могут пострадать и другие суда и частные самолёты.





Ранее мы рассказывали, как водитель фуры в Германии в одиночку сумел побороть стаю экоактивистов, усевшихся на дороге и не пропускавших транспорт.