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"Вы потребляете - другие страдают:" экоактивисты залили краской яхту наследницы Walmart

"Вы потребляете - другие страдают:" экоактивисты залили краской яхту наследницы Walmart

Автор:
21 июля 2023 18:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: walmart   забрызгали краской   ибица   полиция   порча имущества   экоактивисты   яхта   
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Стоимость посудины, пришвартованной на Ибице, составляет около $300 миллионов.

И нет покоя долбанутым экоактивистам. На днях радетели за экологию и хороший климат решили выместить своё зло на яхте наследницы Walmart Нэнси Уолтон Лори. Они забрызгали борта судна краской и после акции возмездия постояли с плакатом, осуждающим богатеев, рождённых потреблять.


Как сообщают СМИ, пару эктивистов всё-таки увезли в полицейский участок.


Почему для акции выбрали эту яхту? Члены группы Futuro Vegetal сообщают, что это не случайно, т.к. хозяйка судна - одна из богатейших женщин в мире. Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает ее состояние в $7,77 млрд.


«Единственная причина, по которой мы продолжаем поддерживать экономическую систему, которая ведет нас к экосоциальному коллапсу, — это сохранение привилегий этого небольшого привилегированного класса. Мегабогатые живут за счет страданий других», —заявили в Futuro Vegetal.


На огромной яхте есть собственный бассейн, аквариум и вертолетная площадка, а кроме этого кинотеатр, спа-центр, тренажёрный зал и даже небольшой медкабинет для неотложной медицинской помощи в море.


Известно, что акт вандализма активисты совершили после призыва группы Extinction Rebellion Ibiza, запретить использовать частные самолёты и яхты из-за проблем с вредными выбросами. на использование частных самолетов и роскошных яхт из-за проблем с выбросами. Не исключено, что помимо этой частной яхты могут пострадать и другие суда и частные самолёты.


Ранее мы рассказывали, как водитель фуры в Германии в одиночку сумел побороть стаю экоактивистов, усевшихся на дороге и не пропускавших транспорт.

Источник:

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Метки: walmart   забрызгали краской   ибица   полиция   порча имущества   экоактивисты   яхта   
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10  комментариев
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62k
doker 39 минут назад
За фразу "и нет покоя долбанутым экоактивистам. " минус.
Враг моего врага - мой друг.

Мы же в России считаем,
что все методы хороши?
Если "хохла" убиваем,
то и буржуя кроши!
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c3nsor3d 6 минут назад
Что-то последнее время количество дебилов растут в геометрической прогрессии...
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1k
Сергей 10 минут назад
непонятно, почему никто не залил краской "экоактивистов"?
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Djeff Полчаса назад
"Мегабогатые живут за счет страданий других".
Это уже призыв к революции?
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