"Вы потребляете - другие страдают:" экоактивисты залили краской яхту наследницы Walmart

Стоимость посудины, пришвартованной на Ибице, составляет около $300 миллионов.
И нет покоя
долбанутым экоактивистам. На днях радетели за экологию и хороший климат решили выместить своё зло на яхте наследницы Walmart Нэнси Уолтон Лори. Они забрызгали борта судна краской и после акции возмездия постояли с плакатом, осуждающим богатеев, рождённых потреблять.
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Как сообщают СМИ, пару эктивистов всё-таки увезли в полицейский участок.
Почему для акции выбрали эту яхту? Члены группы Futuro Vegetal сообщают, что это не случайно, т.к. хозяйка судна - одна из богатейших женщин в мире. Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает ее состояние в $7,77 млрд.
«Единственная причина, по которой мы продолжаем поддерживать экономическую систему, которая ведет нас к экосоциальному коллапсу, — это сохранение привилегий этого небольшого привилегированного класса. Мегабогатые живут за счет страданий других», —заявили в Futuro Vegetal.
На огромной яхте есть собственный бассейн, аквариум и вертолетная площадка, а кроме этого кинотеатр, спа-центр, тренажёрный зал и даже небольшой медкабинет для неотложной медицинской помощи в море.
Известно, что акт вандализма активисты совершили после призыва группы Extinction Rebellion Ibiza, запретить использовать частные самолёты и яхты из-за проблем с вредными выбросами. на использование частных самолетов и роскошных яхт из-за проблем с выбросами. Не исключено, что помимо этой частной яхты могут пострадать и другие суда и частные самолёты.
Ранее мы рассказывали, как водитель фуры в Германии в одиночку сумел побороть стаю экоактивистов, усевшихся на дороге и не пропускавших транспорт.
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Враг моего врага - мой друг.
Мы же в России считаем,
что все методы хороши?
Если "хохла" убиваем,
то и буржуя кроши!
Как ты к себе уважительно.
На «вы»
Это уже призыв к революции?