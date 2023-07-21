Блуждающий Джо: у президента США всё стабильно

Очередной провал Джо Байдена: он не смог без посторонней помощи покинуть сцену после мероприятия в Филадельфии.

На кадрах видно, как президент США, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего начал яростно жестикулировать руками, призывая одного из помощников. После этого он резко остановился и лишь спустя несколько секунд с помощью сотрудника службы охраны развернулся, чтобы направиться в другую сторону.