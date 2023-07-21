Блуждающий Джо: у президента США всё стабильно

Джо Байден, похоже, не может прожить и дня без конфузов. Недавно президент США не смог с первого раза найти выход со сцены после выступления. Опять.
Очередной провал Джо Байдена: он не смог без посторонней помощи покинуть сцену после мероприятия в Филадельфии.
На кадрах видно, как президент США, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего начал яростно жестикулировать руками, призывая одного из помощников. После этого он резко остановился и лишь спустя несколько секунд с помощью сотрудника службы охраны развернулся, чтобы направиться в другую сторону.
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А вот как Байден раздавал мороженое работникам верфи. Он повернулся к зрителям своей пятой точкой и провёл в таком положении довольно продолжительное время. Всё это снимало телевидение.
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Если сработало с тараканом-тем более сработает и с Джо, ведь интеллектуально таракан более развит...