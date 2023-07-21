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Блуждающий Джо: у президента США всё стабильно

Блуждающий Джо: у президента США всё стабильно

Автор:
21 июля 2023 10:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Джо Байден   Президент   США   в мире   старость   
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Джо Байден, похоже, не может прожить и дня без конфузов. Недавно президент США не смог с первого раза найти выход со сцены после выступления. Опять.

Очередной провал Джо Байдена: он не смог без посторонней помощи покинуть сцену после мероприятия в Филадельфии.

На кадрах видно, как президент США, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего начал яростно жестикулировать руками, призывая одного из помощников. После этого он резко остановился и лишь спустя несколько секунд с помощью сотрудника службы охраны развернулся, чтобы направиться в другую сторону.

А вот как Байден раздавал мороженое работникам верфи. Он повернулся к зрителям своей пятой точкой и провёл в таком положении довольно продолжительное время. Всё это снимало телевидение.

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Метки: Видео   Джо Байден   Президент   США   в мире   старость   
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12  комментариев
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920
ruslan d 54 минуты назад
Да пожалейте деда уже !
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826
Ирина Ласовская 10 минут назад
Я бы оскорбилась такому угощению броском...унизительно
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15k
Shtoppi 13 минут назад
позор для страны и посмешище.
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46k
Aleksandr 14 минут назад
Ну ведь есть же простое решение!
Если сработало с тараканом-тем более сработает и с Джо, ведь интеллектуально таракан более развит...
Ссылка youtu.be
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3k
Lexx 40 минут назад
Этому зассанцу место в доме престарелых, а не в правительстве.
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23k
ЦСКА 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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