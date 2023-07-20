74-летнюю женщину осуждают за слишком откровенный стиль для её возраста

В обществе принято устанавливать рамки. Для определенного возраста, например, пожилого, люди стараются подбирать обычно менее открытую и яркую одежду. Но только не Коллин Хайдеманн.
Коллин раньше была стюардессой, затем ушла на пенсию. В 70 лет она решила, что хочет стать моделью, ведь давно мечтала мелькать на обложках.
Она не побоялась заявить о себе в пожилом возрасте, и действительно стала востребованной моделью на пенсии. Коллин доказывает окружающим, что даже в её возрасте можно чувствовать себя красивой и желанной.
Женщина всячески подчёркивает свою красоту и женственность: она наносит макияж, выбирает стильные и яркие образы, а также следит за фигурой, регулярно занимается в спортзале.
Однако не все вдохновляются образом Коллин. Многие осуждают её за выбор коротких платьев и откровенных купальников, потому что они ей не по возрасту.
Но женщина с гордостью публикует фото на личной страничке, продолжает сниматься для рекламы купальников, одежды и косметики.
Мы не можем остановить старение, но запросто можем бросить вызов условностям и следить за своим здоровьем, чтобы выглядеть хорошо даже после 70.
А как вы думаете, пора быть скромнее в её возрасте?
Источник:
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