74-летнюю женщину осуждают за слишком откровенный стиль для её возраста

Женщина всячески подчёркивает свою красоту и женственность: она наносит макияж, выбирает стильные и яркие образы, а также следит за фигурой, регулярно занимается в спортзале.

Однако не все вдохновляются образом Коллин. Многие осуждают её за выбор коротких платьев и откровенных купальников, потому что они ей не по возрасту.



