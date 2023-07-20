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74-летнюю женщину осуждают за слишком откровенный стиль для её возраста

74-летнюю женщину осуждают за слишком откровенный стиль для её возраста

Автор:
20 июля 2023 09:37
Сообщество : Истории
Метки: 74-летняя модель   бабушка-модель   возраст   интересно   истории   модель   олдушка   пожилая   пожилая модель   фото   
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В обществе принято устанавливать рамки. Для определенного возраста, например, пожилого, люди стараются подбирать обычно менее открытую и яркую одежду. Но только не Коллин Хайдеманн.

Коллин раньше была стюардессой, затем ушла на пенсию. В 70 лет она решила, что хочет стать моделью, ведь давно мечтала мелькать на обложках.



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Она не побоялась заявить о себе в пожилом возрасте, и действительно стала востребованной моделью на пенсии. Коллин доказывает окружающим, что даже в её возрасте можно чувствовать себя красивой и желанной.



Женщина всячески подчёркивает свою красоту и женственность: она наносит макияж, выбирает стильные и яркие образы, а также следит за фигурой, регулярно занимается в спортзале.


Однако не все вдохновляются образом Коллин. Многие осуждают её за выбор коротких платьев и откровенных купальников, потому что они ей не по возрасту.

Но женщина с гордостью публикует фото на личной страничке, продолжает сниматься для рекламы купальников, одежды и косметики.



Мы не можем остановить старение, но запросто можем бросить вызов условностям и следить за своим здоровьем, чтобы выглядеть хорошо даже после 70.

А как вы думаете, пора быть скромнее в её возрасте?

Источник:

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Метки: 74-летняя модель   бабушка-модель   возраст   интересно   истории   модель   олдушка   пожилая   пожилая модель   фото   
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3  комментария
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908
ruslan d 55 минут назад
Ну попробуйте так выглядеть в 74 , а потом осуждайте
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
А когда разукрашенные "жо-пни-ки" со своими прайдами достают всех -это норма
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11k
DumDum 8 минут назад
"Откровенный наряд" открывает то, что хотят увидеть, а не развидеть...
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