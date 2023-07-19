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Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Автор:
19 июля 2023 13:13
Метки: медали   новости   образование   олимпиада   физика   
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Золотые медали получили: Вячеслав Бобков и Егор Потапов из Москвы, Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов из Долгопрудного, Московская область.

Руководитель сборной - Артем Воронов, проректор по учебной работе МФТИ.

Международная физическая олимпиада школьников проходила в Токио с 10 по 17 июля. Всего в состязании участвовало более 80 стран.


Первый тур олимпиады был посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Второй – экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.


Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран, которое проводится с 1967 года.


В 2023 году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учетом результатов учебно-тренировочных сборов и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

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Метки: медали   новости   образование   олимпиада   физика   
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3  комментария
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77k
Доктор Джонс Час назад
Молодцы, парни!
А минусуют пост - укрогумусеки, которые кроме, как выложить самый большой тризуб из кизяка больше ничего и не могут...
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3k
Lexx 23 минуты назад
Вот-вот, физики нам нужны. А то задрали всякие блогеры и менеджеры среднего звена.
Надеюсь им предоставят достойную работу, а то переманят их иностранные компании. Те же китайцы, например.
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32k
Ego sum qui sum 56 минут назад
готовый кастинг для русской версии теории большого взрыва
молодцы
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Москвичанин

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