"Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках

Брать в долг приходится хотя бы раз в жизни. Кто-то обращается в банк, другие ищут добрых знакомых. Да вот только больше похоже на то, что человек просто хочет занять пару тысяч - и пропасть. У вас ведь тоже есть такие знакомые?