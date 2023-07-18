"Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках

1947
14
Брать в долг приходится хотя бы раз в жизни. Кто-то обращается в банк, другие ищут добрых знакомых. Да вот только больше похоже на то, что человек просто хочет занять пару тысяч - и пропасть. У вас ведь тоже есть такие знакомые?
1. Всё началось с того, что пользовательнице Твиттера написала знакомая, с которой они лет 5 не общались, с просьбой занять денег
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Экономист нашел способ, как сорвать джекпот, и выиграл 14 раз
- Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь
Новости партнёров
реклама
................................................
Одного понять не могу - к чему ЭТО ВСЁ? Ну, не хочешь или не можешь - откажи. Есть возможность и желание - одолжи молча, предполагая, что могут и не отдать. Если и не отдадут, то Господь им судия, и не в глупости дающего суть, а в глупости просящего, который считает, что обхитрил.