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"Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках

"Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках

Автор:
18 июля 2023 13:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: взаймы   деньги в долг   истории   истории их жизни   мошенники   старый знакомый   
1947
14

Брать в долг приходится хотя бы раз в жизни. Кто-то обращается в банк, другие ищут добрых знакомых. Да вот только больше похоже на то, что человек просто хочет занять пару тысяч - и пропасть. У вас ведь тоже есть такие знакомые?

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Метки: взаймы   деньги в долг   истории   истории их жизни   мошенники   старый знакомый   
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9  комментариев
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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56k
Олег 6 минут назад
Вот тут полная наглость!
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
Шура, вот что скажу. Людям, сейчас особенно, доверяться нельзя. Люди, Шура, такие козлы.(с)
................................................
Одного понять не могу - к чему ЭТО ВСЁ? Ну, не хочешь или не можешь - откажи. Есть возможность и желание - одолжи молча, предполагая, что могут и не отдать. Если и не отдадут, то Господь им судия, и не в глупости дающего суть, а в глупости просящего, который считает, что обхитрил.
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5k
Robin 16 минут назад
Ладно знакомые, наглость, но хоть как-то объяснить можно. Я в 2004 году менеджером по туризму работала, поехала в рекламник в Египет. В одном из отелей на ужине поднялся парень и громко так, на весь зал: "Рекламный тур! Есть тут кто из ...?" Ну я, чо.) Поздоровались, он номер телефона взял, чтоб "когда в следующий раз куда поедет, только в вашу турфирму обращусь". Всё, общение кончилось. А лет через пять - звонит! И просит денег занять! Охренела я, конечно, знатно...
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24k
AzuveR 23 минуты назад
Подобных "знакомых" и их ,займи. Я просто не слышу.
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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54k
dima423 Полчаса назад
Недавно мне написала девчонка с которой лет 5 назад в какую то онлайн игру играли, и просит денег...я говорю денег нет, она типа надо косарь всего, ну косарь дал (думаю не жалко если что) ...вот на днях вернула))
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