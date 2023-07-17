20 вещей из прошлого, которые сегодня вызывают много вопросов

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Широко известен тот факт, что многие вещи к которым мы привыкли сегодня, в прошлом выглядели совершенно иначе. Например, гигантские компьютеры вместо компактного устройства или механическая игрушка, которая может напугать даже взрослого. Взгляните!
1. Шлем для МРТ
В 80-х годах с помощью этого шлема врачи проводили МРТ головного мозга. Катушки по бокам служили антеннами, которые улавливали магнитные сигналы.
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2. Свинцовые прокладки для кормящих матерей
Прокладки были сделаны для кормящих матерей, чтобы защитить соски от трещин. Их изготавливали из свинца, а вредное воздействие этого металла, в XVIII - XIX веках, было неизвестно.
3. Бурдалю
Бурдалю - это сосуд, который использовали дамы семнадцатого–восемнадцатого веков, для туалета.
4. Писсуар для джентльменов после еды
С помощью этого сосуда мужчины могли мочиться, даже не отходя от стола.
5. Портативная электромагнитная машина для лечения неврозов
Наши предки верили, что сила и электрический ток излечивают множество болезней.
9. Жесткий диск на 256 МБ
Так в 1979 году выглядело 256 МБ памяти. Сегодня самый простой смартфон способен хранить в 30 раз больше информации при гораздо меньшем размере.
10. Мужской купальник из двух частей
Этого человека оштрафовали за то, что он одевался неподобающим образом. Нидерланды, 1931 год
12. Детская коляска, которая может ходить по ступенькам
Доктор Вильгельм Иргенс Петтерссон демонстрирует свое изобретение, 1956 год.
13. Кукла "Замороженная Шарлотта"
Фарфоровая кукла в маленьком гробе предназначалась для детей. На коробке было написано двусмысленное сообщение: “Не говори много”. Название “замороженная Шарлотта” было взято из баллады о девушке, которая была очень дерзкой и умерла из-за того, что много болтала. Соединенные Штаты, девятнадцатый век.
14. Робот - малыш
Никто не хотел покупать этого механического ребенка. Однако причиной провала продажь стал не внешний вид игрушки, а ее вес и причудливый механизм, который можно было быстро сломать.
17. Шлем “виртуальной реальности”
Теоретически такой шлем должен был лишить владельца связи с внешним миром, Германия, 1967 год
19. "Умные" часы
В эту модель Seiko были встроены игры и даже мини-принтер, Япония, 1984 год
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