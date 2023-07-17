20 вещей из прошлого, которые сегодня вызывают много вопросов

Фарфоровая кукла в маленьком гробе предназначалась для детей. На коробке было написано двусмысленное сообщение: “Не говори много”. Название “замороженная Шарлотта” было взято из баллады о девушке, которая была очень дерзкой и умерла из-за того, что много болтала. Соединенные Штаты, девятнадцатый век.