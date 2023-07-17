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20 вещей из прошлого, которые сегодня вызывают много вопросов

20 вещей из прошлого, которые сегодня вызывают много вопросов

Автор:
17 июля 2023 23:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Вызывают   Прошлое   вопросы   выглядят   иначе   много   
1326
21

Широко известен тот факт, что многие вещи к которым мы привыкли сегодня, в прошлом выглядели совершенно иначе. Например, гигантские компьютеры вместо компактного устройства или механическая игрушка, которая может напугать даже взрослого. Взгляните!

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Метки: Вещи   Вызывают   Прошлое   вопросы   выглядят   иначе   много   
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5  комментариев
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8k
sedoisever 46 минут назад
Хояется спросить у автора, какие вопросы могут вызвать многие предметы. Блендер, например. Или тот же "сосуд для туалета".
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29
qwertykey 2 минуты назад
Однажды настанут времена, когда будут смеяться над Mercedes AMG 63, воспринимая его таким примитивом, как мы сейчас восприним авто на паровой тяге.
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
А несколько тысячелетий назад люди ходили на охоту с палками и камнями.
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5k
Мангуст 55 минут назад
Комментарий к фото
А грудь-то где?
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DarSie

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