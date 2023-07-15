10 лучших советских катушечных магнитофонов

5.

Это устройство выпускалось аж с 1979 года (старт производства начался на Фрязинском «Рение», позже к выпуску подключили еще другой завод). Бобинник высшего класса имел электронную коммутацию, сквозной канал и развитую систему контроля и управления лентопротяжным механизмом. Автоматизировано было «почти все» – от контроля натяжения ленты до управления прямым приводом. Модульная конструкция по меркам конца семидесятых годов хватала звезды с неба, а фотоэлектрический автостоп был настоящей «вишенкой на торте». Беспроводной пульт ДУ, дискретная конструкция на базе десятков микросхем и 132 транзисторов, три двигателя, четыре головки, скорости до 19,05 см/с, «сигнал/шум» в 62 дБ, АЧХ 31,5 – 22 000 Гц, масса 27 кг – за такое чудо было не жалко отдать 1 375 рублей.