10 лучших советских катушечных магнитофонов

Промышленность СССР выпускала не только полный ассортимент техники для быта – «из-под пера» инженеров, нередко, выходили настоящие шедевры, способные на равных тягаться с дефицитной «фирмой». Сегодня мы изучим лучшие советские катушечные магнитофоны, которые щеголяют как своей технологической начинкой, так и звучанием.
Интересного вам просмотра!
1.
Олимп-005-стерео
2.
Идель МПК-001-1-стерео
3.
Санда МК-012-стерео
4.
Ростов МК-012С
5.
Электроника ТА1-003
6.
Маяк-003-стерео
7.
Олимп А-400
8.
Электроника-004
9.
Маяк-005-стерео
10.
Олимп-700 (701, 702)
Источник:
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