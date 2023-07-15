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10 лучших советских катушечных магнитофонов

10 лучших советских катушечных магнитофонов

Автор:
15 июля 2023 21:38
Метки: СССР   история   магнитофоны   фото   
321
10

Промышленность СССР выпускала не только полный ассортимент техники для быта – «из-под пера» инженеров, нередко, выходили настоящие шедевры, способные на равных тягаться с дефицитной «фирмой». Сегодня мы изучим лучшие советские катушечные магнитофоны, которые щеголяют как своей технологической начинкой, так и звучанием.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   магнитофоны   фото   
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4  комментария
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3k
lekha-fil 4 часа назад
"Ростов" - самый классный. А где "Юпитер"?
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Tevet 55 минут назад
Akai бы, все таки
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12k
Denissg Час назад
Очень люблю мафону (правда, больше кассетные), но, хуч убей - что делают пять голов?
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22k
babuby 2 часа назад
Олимп ещё и ПДУ имел! Размеров правда не маленьких, но полнофункциональный.
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