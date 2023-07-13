К юбилею художника-космиста

Цикл мультфильмов о планете Геона сочетает в себе основательность и последовательность в построении сюжета и новаторские приёмы, вроде саундтрека, в качестве которого была использована инструментальная композиция «Магия» из альбома «Дама Пик» (1989) московской хард-рок-группы Сени Сон — Джокер, или ироничных образов американских кинозвёзд Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера на борту космического корабля.

«Космоэкологическая комиссия (КЭК) срочно командирует инспектора Янина на далёкую планету Геона, чтобы понять, почему вампиры — птеродактилеподобные коренные обитатели планеты — нападают на членов исследовательской экспедиции концерна «Галакс», и как их остановить.

Разработки минеральных ископаемых Геоны перспективны с коммерческой точки зрения, а воздух пригоден для дыхания землян, в связи с чем, Концерн собирается колонизировать планету.

На планете Янин становится жертвой вампиров, но ему помогают американские коллеги: они предлагают разыграть разработанный ими план — приманить вампиров ультразвуковым сигналом и… перестрелять. Но Янин решает найти другой способ борьбы и отправляется на разведку. В пути он снова подвергается нападению, однако ему удаётся излечиться от переносимой вампирами болезни благодаря длительному пребыванию на воздухе и появлению в организме антител после первого нападения. А затем он знакомится с представителями разумной расы, и те объясняют ему, что вампиры добывают пищу для них и являются важной частью их экосистемы планеты».