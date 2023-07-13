К юбилею художника-космиста

Сегодня исполняется 75 лет Геннадию Тищенко
Советский и российский режиссёр-мультипликатор, кинорежиссёр, художник и сценарист Геннадий Иванович Тищенко родился 14 июля 1948 года в Баку (АзССР).
Как признаётся сам автор, оптимистичное отношение к жизни и юношеский задор в нём сформировался, когда после тяжёлой травмы позвоночника, в результате которой он до 12 лет ходил в гипсовом корсете, ему удалось побороть болезнь и даже участвовать в школьных соревнованиях.
Поменяв множество профессий и работ он убедился в силе воздействия искусства на формирование личности.
В 1966-68 гг. Геннадий учился на курсах художников-мультипликаторов при к/с «Азербайджанфильм».
А ещё в начале 1960-х гг. Тищенко начал писать картины на фантастические темы. И в 1970 году победил на Международном конкурсе художников-фантастов «Мир завтрашнего дня». Несколько картин, посланных в 1969 году на этот конкурс, были опубликованы в 1971 году вместе с работами художника-фантаста Андрея Соколова (подробнее — здесь: Открытый космос нелетавшего «космонавта») и космонавта-художника Алексея Леонова в апрельском номере культового советского журнала «Техника молодёжи» (подробнее — здесь: Популярнейший советский журнал «Техника — молодёжи» ), посвящённом 10-летию полёта Юрия Гагарина.
На одной из этих картин был изображён марсианский город, построенный в тектоническом разломе. Как позднее выяснилось, пресловутые марсианские «каналы» представляют собой именно сеть тектонических разломов, склоны которых ещё в 1960-х гг. предлагалось использовать в качестве готовых стен, надежно защищающих поселенцев от метеоритов.
Так в своих работах Геннадий воплощал идею советской фантастики 1960-х -1970-х гг. об освоении космического пространства и других планет.
В 1974-79 гг. художник учился на архитектурном факультете Азербайджанского инженерно-строительного института на базе Азербайджанского политехнического института (ныне — Азербайджанский университет архитектуры и строительства/АзУПАС). И, будучи ещё студентом, разработал проект Детского Центра с уникальным трансформирующимся кинозалом и Музеем Фантастики.
В то же самое время живописные произведения художника постоянно репродуцировались в книгах и журналах
Большое влияние на творчество Тищенко ещё в юности оказали книги К.Э. Циолковского и И.А. Ефремова (подробнее — здесь: Иван Ефремов).
«Именно книги Циолковского и Ефремова сформировали во мне веру в то, что лишь исследование и освоение Вселенной гарантирует гармоничное развитие земного общества и бессмертие человечества» (Г. Тищенко).
В картинах 1980-х гг. он постоянно возвращался к теме освоения космоса: поселения в открытом внеземном пространстве, а также в кратерах и трещинах Луны, Марса и Меркурия, города, парящие в атмосферах Венеры, Юпитера и Сатурна.
Его картину «На Ганимеде» использовали в 1982 году в книге статей и выступлений всемирно известных учёных, писателей-фантастов, фантастов-художников о будущем Земли и человечества под редакцией В.Д. Захарченко «Наперегонки со временем, или Мир принципиально возможных чудес», рисунок «Строительство в лунной трещине» был опубликован в №4 «ТМ» за 1984 год, картину «Тишина», изображающую базу на Меркурии, воспроизвели в энциклопедии Александра Осипова «Фантастика от А до Я (Основные понятия и термины)» (1999), а эскиз к м/ф «Вампиры Геоны», на котором был изображён биоархитектурный ансамбль, — в январском номере «ТМ» за 2000 год.
А после окончания Высших курсов сценаристов и режиссёров/ВКСР им. Г.Н. Данелии (мастерская Р.А. Качанова), Тищенко пришёл в мультипликацию, работал над мультфильмами как режиссёр, художник-мультипликатор и сценарист. Его дипломной работой стал м/ф «Из дневников Ийона Тихого» (1985) по мотивам рассказов польского фантаста Станислава Лема (подробнее — здесь: Пан фантаст).
Советская фантастическая мультипликация тех времён сумела выразить в себе все основные философские и эстетические моменты, которые закладывались НФ «новой волны». Экранизации Рэя Брэдбери (подробнее — здесь: Земные хроники Рэя Брэдбери): «Будет ласковый дождь» (1984), «Здесь могут водиться тигры» (1989), Роберта Сильверберга (подробнее — здесь: Хроникёр Маджипура (и не только)) «Контракт» (1985), шикарный мультфильм «Полигон» (1977) художника Анатолия Петрова по одноимённому фантастическому рассказу Севера Гансовского, не менее знаменитый «Перевал» (1988) Владимира Тарасова — экранизация 1 ч. романа Кира Булычёва (подробнее — здесь: Отец Алисы (и даже не одной!)) «Посёлок»… Но самые запоминающиеся анимационные шедевры фантастики в СССР — это циклы мультфильмов именно Тищенко.
Так, в 1988-2000 гг. Геннадий работал в ТО «Экран» и студии «Мультелефильм» при нём, где снял около 10 мультфильмов, в том числе «Вампиры Геоны» и «Хозяева Геоны» по своему же рассказу «Вампир Гейномиуса» (1977) — начало так, к сожалению, и неосуществлённой по причине прекращения финансирования и развала студии (её просто «отобрали» в 1995 году представители «НТВ»), фантастической саги «Звёздный мир», главная роль в которой была отведена инспектору Янину — оптимистичному и открытому человеку, умевшему распознавать ценности чужой жизни, пусть даже совершенно не похожей на человеческую.
«Открыв глаза, он некоторое время не мог понять, что мелькающие перед глазами серые пятна не что иное, как крылья вампиров. Они заполняли буквально всё пространство вокруг, и Янин даже подумал, что продолжает бредить. Но боль становилась всё сильнее, и она была реальной. Краткими импульсами боль вспыхивала по всему телу, и инспектор понял, что вампиры всё ещё кусают его» (Г. Тищенко, «Вампиры Гейномиуса»).
Цикл мультфильмов о планете Геона сочетает в себе основательность и последовательность в построении сюжета и новаторские приёмы, вроде саундтрека, в качестве которого была использована инструментальная композиция «Магия» из альбома «Дама Пик» (1989) московской хард-рок-группы Сени Сон — Джокер, или ироничных образов американских кинозвёзд Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера на борту космического корабля.
«Космоэкологическая комиссия (КЭК) срочно командирует инспектора Янина на далёкую планету Геона, чтобы понять, почему вампиры — птеродактилеподобные коренные обитатели планеты — нападают на членов исследовательской экспедиции концерна «Галакс», и как их остановить.
Разработки минеральных ископаемых Геоны перспективны с коммерческой точки зрения, а воздух пригоден для дыхания землян, в связи с чем, Концерн собирается колонизировать планету.
На планете Янин становится жертвой вампиров, но ему помогают американские коллеги: они предлагают разыграть разработанный ими план — приманить вампиров ультразвуковым сигналом и… перестрелять. Но Янин решает найти другой способ борьбы и отправляется на разведку. В пути он снова подвергается нападению, однако ему удаётся излечиться от переносимой вампирами болезни благодаря длительному пребыванию на воздухе и появлению в организме антител после первого нападения. А затем он знакомится с представителями разумной расы, и те объясняют ему, что вампиры добывают пищу для них и являются важной частью их экосистемы планеты».
Ещё один, также не законченный, цикл «АМБА» — фантастический 2-серийный мультфильм, снятый в 1994-95 гг. на «Мультелефильме» также по историям художника, написанным им ещё в 1970-е гг. (опубликованы в сборнике «На суше и на море») в стиле, который затем назовут «киберпанк».
«Учёные во время эксперимента АМБА, которым руководил биоархитектор Харпер, в течение недели вырастили в марсианской пустыне поселение АМБА (автоморфная биоархитектурная сборка) из биомассы, что позволяет жить в нём более чем миллиону человек. Ростом биомассы управлял генетически трансформированный мозг пса Рекса, который погиб, спасая свою хозяйку — девочку Юлю. Но через неделю после начала эксперимента связь прерывается. И на планету летит посланница Юля, которая встречает Рекса, и тот рассказывает ей, что в результате поглощения местных кремниевых организмов начались мутации, вызванные кремневыми вирусами. В результате Харпер получил смертельную дозу радиации. Рекс отделил его голову, подключив её к автономной системе жизнеобеспечения, и создал несколько клонов биоархитектора для того, чтобы затем земные учёные смогли присоединить к телу одного из них голову Харпера».
Тищенко отметил, что любая картина — коллективный труд, и что касается «АМБА», то немалую роль в изобразительном решении фильма сыграл молодой художник Александр Ерёмин (кстати, в проекте, в образе Макса, тот воплотил себя, а Тищенко представил свой собственный идеализированный образ в инспекторе Янине). Ерёмин был полностью самоучкой, но он привнёс в создание картины интересные идеи и свежую струю. Тогда уже были популярными анимэ и комиксы, в том числе ими интересовался и Александр, что и наложило отпечаток на эстетику фильма.
Несмотря на сжатые сроки и маленький бюджет, «АМБА» была закончена, вызвав настоящий резонанс в среде мультипликаторов и интерес зрителей. Тищенко вспоминал, что их работы были показаны на ежегодном отчёте студии. Он запомнил, как после окончания показа в зале воцарилась тишина. Все были поражены тому, что фильм такого уровня был снят на какие-то копейки, к тому же студией, считавшейся по уровню анимации намного ниже знаменитого «Союзмультфильма» (на нём тогда работало около 600 специалистов, против 200 в «Мультелефильме»).
Всего об инспекторе Янине планировалось снять аж 24 серии, которые должны были показывать по ТВ каждое воскресенье, но мечтам этим не суждено было сбыться — несмотря на договор с соруководством студии на право её использования, записями с мультфильмами стали распоряжаться другие люди. Тищенко вспоминает, что прошло какое-то время, и он с удивлением обнаружил в продаже видеокассеты, а потом и DVD с их работами. Предприимчивые ребята из «Крупного плана» прибрали всё к своим рукам, сделав на его мультфильмах неплохие деньги. Художник и его коллеги решили это так не оставлять. Но приглашённые ими адвокаты откровенно сказали, что в этом деле замешаны огромные деньги, и правды им вряд ли получиться добиться.
Тогда, в «лихие 90-е», для Геннадия, как и для многих его коллег, наступили трудные времена. Художник вспоминал, что приходилось перебиваться какими-то коммерческими работами, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Он даже рисовать портреты на Арбате.
Однако именно разноплановость профессиональных поисков и помогла Тищенко найти себя в дальнейшем творчестве. И бОльшая часть его картин была посвящена освоению Солнечной Системы и Дальнего Космоса, причём некоторые из них являлись наглядным изображением его собственных же коммерческих архитектурных проектов.
А в 1990 году художник снял ещё один симпатичный «земной» мульт-притчу «Почему куры денег не клюют?»: «Бездельник-петух, сидя дома, постоянно критикует свою наседку-жену, которой указывает, как та должна вести быт и воспитывать детей. Когда он выходит во двор, то видит там своих приятелей, таких же бездельников, которые распивают спиртные напитки. Петух решает похвастаться перед друзьями и рассказывает им, как у него куры денег не клюют. Те решают это заявление проверить, рассыпав возле курятника горсть монет».
Занимался Тищенко и иллюстрированием книжной фантастики. Наиболее известны его работы к «Аэлите» А.Н. Толстого и произведениям любимого И.А. Ефремова: «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская».
Также «баловался» художник и комиксами: например самиздатовский «Терминатор в Москве» (1993) — пародийная история знаменитого киборга.
А в 2004 году на ежегодном Харьковском международном фестивале фантастики «Звёздный мост» был показан и ещё один его м/ф — «Мистер Блисс», по одноимённой сказке Дж. Р.Р. Толкина о приключениях чудаковатого джентльмена мистера Блисса и его автомобиля.
Кроме анимации и живописи занимался Геннадий Иванович просветительской работой. Начиная ещё с середины 1970-х гг. он читал лекции по темам: «Загадки Мироздания», «О возможностях зарождения жизни во Вселенной», «Перспективы освоения Космоса». Его часто приглашали в научно-популярные телепередачи, он готовил доклад на конференцию ЮНЕСКО на тему будущего человечества, большое внимание уделял детским проектам.
В 2000-2010-х гг. состоялся ряд персональных выставок Тищенко, на которых было представлено новое направление в изобразительном искусстве — «аватаризм», объединяющее интеллектуально-рациональный путь познания окружающего мира культурой Запада и духовно-мистические традиции Востока. Своё вдохновение художник черпал в работах первых русских космистов — Николая Фёдорова, Константина Циолковского, Александра Чижевского. А предтечами «аватаризма» были художники группы «Амаравелла» — объединения молодых русских художников-интуистов 1923-28 гг. (другое название — «Космисты»), а также Николай Рерих и Микалоюс Чюрлёнис.
В качестве художника Тищенко является соавтором книг «Иван Ефремов» (серия ЖЗЛ, «Молодая гвардия», 2013) и «Переписка Ивана Ефремова» («Вече», 2016).
Снимал он также рекламные и музыкальные клипы, документальные фильмы.
Не прекращал Геннадий Иванович писать и прозу в жанрах социальной и приключенческой фантастики. Кроме уже упомянутых «Вампира…» и «Звёздного мира», обращают на себя внимание дилогия в жанре альтернативной истории «Цена бессмертия» («Прогресс… Что он несёт человечеству? Как мы, люди, распорядимся его достижениями? Кто-то добыл огонь и развёл очаг, а кто-то — сжёг жильё недруга… Кто-то из первого железа выковал серп, а кто-то — боевой меч… Кто-то занялся проблемой клонирования человека… А кто и как распорядится плодами его исследований? И к чему это может привести?..», 2012-14), фантастическая повесть для детей среднего школьного возраста, интересующихся историей, мировой художественной культуры и НФ «Неоткрытые тайны прошлого. Энциклопедия юного археолога» (2003), более десятка НФ-рассказов, выходивших в различные годы в альманахах «На суше и на море», часть из которых продолжает историю приключений инспектора Янина, а также антология по творчеству И. Ефремова «Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча» (2018), написанная в соавторстве с рядом известных российских писателей.
Он уважает и ценит советских фантастов, но, по его мнению, в то время, своим «прогрессивным» творчеством они, как и многие другие писатели с диссидентской подоплёкой, невольно подорвали авторитет советской литературы, в том числе и фантастики. Ведь в те времена в редакторах, за редким исключением, сидели явные перестраховщики и не очень эрудированные люди, которым проще всего было зарубить что-то новое, непонятное и непривычное. Вот и выходило в печать почти только то, что придерживалось «основной линии».
Геннадий Иванович является членом Русского Космического Общества — сообщества людей, объединенных общей целью: изучение, развитие и популяризация космонавтики и Русского Космизма, автором и преподавателем курса о космонавтике для детей школьного возраста.
Тищенко — один из ярчайших представителей «русского космизма» в искусстве, на работах которого выросло не одно поколение: в 1960-70-х гг. фантастические иллюстрации художника оказали колоссальное влияние на читателей журнала «ТМ», а в 1980-90-х гг. уже дети этих читателей с восторгом смотрели фантастические мультфильмы режиссёра Тищенко.
Фильмография Г. Тищенко:
Мультфильмы: «Из дневников Ийона Тихого. Путешествие на Интеропию» (1985), «И эхом отзовётся» (1987), «Берегите лес!» (1988), «Миссия пришельцев» (1989), «Почему куры денег не клюют?» (1990), «Вампиры Геоны» (1991), «Хозяева Геоны» (1992), «Пипа и бык» (1993), «АМБА» (1994-95), «Фантомагия» (1-я с., 1997), «Фантомагия» (2-я с., 1998), «Мистер Блисс» (2004), «Кот» (2005), «Олифаунт» (2006), «Фаститакалон» (2006), «Фириэль» (2007).
Документальные фильмы: «Будущее России» (2003), «Тайна Ивана Ефремова» (2005), «Внеземной разум» (2005).
Библиография:
Серия «Цена бессмертия» (хронология выхода книг не совпадает с последовательностью повествования): «Операция «Гильгамеш» (2014), «Взгляд извне» (2012).
«Неоткрытые тайны прошлого. Энциклопедия юного археолога» (2003), «Звёздный мир» (роман, 2020), «Аруана» (повесть , 2020).
«Вселенная Ивана Ефремова. Интуиция «Прямого луча» (антология, авторы: Геннадий Прашкевич , Александр Перевозчиков , Николай Смирнов , Геннадий Тищенко , Альберт Сайфутдинов , Адам Галис , Андрей Константинов, 2018).
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://aleksbelianov.ru/zapiski_hudozhnika/khudozhnik-fantast-g-i-tishhenko.html
https://toposrednik.ru/intervyu/beseda-s-g-i-tishhenko
https://pikabu.ru/story/vampiryi_geonyi_i_khozyaeva_geonyi__zabyityiy_yeksperiment_90kh_8368882
https://wikimultia.org/wiki/АМБА
https://www.livelib.ru/author/306922/top-gennadij-tischenko
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