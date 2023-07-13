ТАСС уполномочен заявить: чего не было в романе и фильме

Впервые Алехандра узнала правду в 1989 году, когда ей исполнилось четырнадцать. Мать все же решилась рассказать ей правду, а на самом деле – просто новую легенду. Это была романтическая история любви, и все, что касалось предательства, Пилар преподнесла как результат разочарования Огородника в советском режиме и желание помочь своему народу освободиться от «рабства». Приукрасила она и трагическую историю гибели «Трианона». По версии Пилар Огородник покончил с собой в застенках КГБ. Убоявшись жестоких пыток, он проглотил пилюлю с цианидом, которой его заботливо снабдило ЦРУ.

«За кадром» истории Пилар осталось очень многое. Ну не могла же она рассказать своей дочери, что Огородник провернул аферу с продажей посольского автомобиля и присвоил около 800 долларов, а после вспыхнувшего скандала и распоряжения посла немедленно вернуть деньги в кассу, принялся сбывать владельцу близлежащей автозаправки водку из посольского магазина. Заправщик находился в контакте с DAS – Административным департаментом безопасности (колумбийской спецслужбой), что и послужило началом разработки советского дипломата.

Не поведала Пилар Алехандре о фото- и видеозаписях собственных интимных встреч с Огородником, ставшими поводом для вербовки. Не рассказала об убийстве Ольги Серовой, совершенном Огородником в Москве. Почувствовав, что женщина, которой он клялся в любви, заподозрила его в предательстве, Огородник принялся кормить ее микродозами яда, присланного американцами. Не узнала Алехандра от матери как ее отец рыдал во время похорон Серовой и театрально надел на ее палец обручальное кольцо перед тем, как гроб накрыли крышкой.

Не рассказала, как устранив Серову, Огородник собирался жениться на дочери секретаря ЦК КПСС Константина Русакова Ольге, «забыла» упомянуть она и о третьей Ольге, еще одной любовнице Трианона, которой пришлось провожать его в последний путь и рыдать у закрытого гроба на Хованском кладбище.

И конечно же рассказ о героической смерти в застенках Лубянки был не более чем сотрясением воздуха. В реальности Огородник решил покончить с собой во время обыска и допроса в собственной квартире на Краснопресненской набережной. В сериале «ТАСС уполномочен заявить» весьма точно показан эпизод самоубийства шпиона. Разве что ручка, продемонстрированная в фильме, была не фирменной паркеровской.

Не знала Алехандра, пока не изучила вместе с писателем Донадио архив матери, о том, что в 2003 году Пилар обращалась к некоему Анибалу Гомесу с необычной просьбой – провести тест на отцовство. В то время мужчина проживал с большим семейством в Лос-Анджелесе и можно только представить его удивление после подобной просьбы. Но в 1974 году Гомес служил министром по налогам в правительстве тогдашнего президента Колумбии Карлоса Льераса Рестрепо и Пилар переспала с ним в перерывах между встречами с Огородником.

Пилар вспоминала об этом так: «Я останавливалась в отеле «Хилтон», и Саша (Александр Огородник) пытался сбежать из посольства, чтобы побыть вместе со мной, но каждый раз ему становилось все труднее ускользнуть незамеченным, потому что за ним очень внимательно следили. Однажды, когда он заверил меня, что проведет со мной весь день и всю ночь, он позвонил и умолял простить его, потому что он не сможет прийти. Так было всегда – мимолетная близость. В тот день я больше так не могла, я пошла к друзьям и встретила великого человека Аннибала. Когда вечеринка закончилась, он проводил меня в отель, и мы поднялись в номер, чтобы немного поболтать и выпить. Я никогда не употребляла алкоголь, но в тот день, мне кажется, я выпила бокал шампанского, и случилось неизбежное. Это было что-то невыразимое, всеобъемлющее, прекрасное, нежное, страстное и такое особенное».

И вот спустя 29 лет одна из их общих знакомых заметила Пилар, что Алехандра похожа на Рестрепо. Был ли сдан тест, история умалчивает, но Алехандра нисколько не сомневается, что Александр «Трианон» Огородник – ее биологический отец.