ТАСС уполномочен заявить: чего не было в романе и фильме

На официальном портале ЦРУ размещен вот такой портрет: упитанный и довольный жизнью мужчина уверенно смотрит на зрителя. На столе разложены предметы, указывающие на его шпионскую деятельность. Перед нами «Трианон», или как его называют на Западе «Тригон», он же Александр Дмитриевич Огородник – советский дипломат и агент ЦРУ, действовавший в Москве в середине 70-х годов.
Дело о разоблачении советской контрразведкой глубоко законспирированного американского шпиона легло в основу романа Юлиана Семенова и одноименного сериала «ТАСС уполномочен заявить». Сюжет романа и фильма, в целом, следует реальным событиям, хотя имена участников этой истории изменены, а некоторым изменили не только имя, но даже пол. Например, связником «Трианона» в сериале показан советник по культуре посольства США в СССР Роберт Лунс. На самом же деле на Краснолужском мосту сотрудниками контрразведки была задержана вице-консул американского посольства, кадровый сотрудник ЦРУ, Марта Петерсон.
Особняком стоит персонаж, который фигурирует в фильме под собственным именем: Пилар. Пилар Суарес Баркала. В сериале «ТАСС уполномочен заявить» ее роль исполнила модель Московского дома моды Эльвира Зубкова.
На этом сходство заканчивается. Если в сериале Пилар является кем-то вроде штатной ЦРУшной эскортницы, находящейся в постоянном контакте с американской резидентурой, в реальности она, по-видимому, также была завербована американским спецслужбами вместе с Огородником.
Сентябрь 1971 года. На должность второго секретаря советского посольства в Колумбии назначен молодой, перспективный сотрудник МИДа Александр Дмитриевич Огородник.
Ему немногим более 30 лет. Родом из Севастополя Огородник окончил с золотой медалью Нахимовское училище, потом учился в Ленинградском военно-морском училище имени Фрунзе, которое пришлось оставить из-за ухудшения зрения. Недолго Огородник проработал наборщиком в столичной типографии, а потом вдруг поступил в престижнейший Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Нетрудно предположить, что решающими стали не только способности Огородника, но и то, что во время прохождения срочной службы он дал согласие на сотрудничество с КГБ, где ему присвоили оперативные псевдонимы «Стахановец» и «Дмитриев». Комитет вполне мог оказать содействие перспективному внештатному сотруднику с далеко идущими планами.
Между тем Огородник действительно демонстрировал недюжинную работоспособность и трудолюбие в построении карьеры. Чтобы пробиться он задействовал и личное обаяние. С любвеобильным Огородником, несмотря на его скромное по московским меркам происхождение, поддерживали интимные отношения мидовские, посольские и цековские дочки. Тем не менее Огородник женился на небогатой и непрестижной студентке того же МГИМО Александре Арутинян. Поэтому, когда в 1967 г. перед распределением оказалось, что все теплые места заняты, Огородник опять вспомнил, что он «Стахановец», и обратился к своим кураторам из КГБ. Ему помогли поступить в аспирантуру, и в 1970 г. в 31 год «Стахановец» защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук. А потом при содействии КГБ получил и должность второго секретаря советского посольства в Колумбии.
В Боготу Огородник прибыл вместе с женой и сразу погрузился во все прелести дипломатической службы: шикарные приемы, деловые контакты с иностранными бизнесменами и множество любовных отношений со скучающими женами советских дипломатов.
Здесь же он нашел новую любовь, и не одну. Отношения с женой не ладились. Этнической армянке вдруг пришло в голову, что она гречанка и, взяв солидную сумму из семейного бюджета, Арутинян отправилась к пластическому хирургу – делать из своего армянского носа греческий. В итоге, и без того обладая сварливым характером, она превратилась в остроносую ведьму.
Огородник увлекся женой сотрудника советского торгпредства Ольгой Серовой. Брак молодой женщины также трещал по швам, муж крепко пил и семейной жизнью интересовался мало.
Серова охотно ответила на ухаживания молодого дипломата. Роман развивался бурно и скрыть его было трудно. Семейные проблемы обеих пар были настолько широко известны, что, несмотря на строгие порядки, советская колония в Боготе закрыла на все глаза, тем более Огородник и Серова во всеуслышанье объявили: по возвращению в Москву оба подадут на развод и свяжут себя узами законного брака.
Но моногамия не про Огородника и в октябре 1971 г. в Театре Колумба в центре Боготы, на приеме, посвященном истории традиционного костюма, он познакомился с сотрудницей Колумбийского института культуры Пилар Суарес Баркала. Он оказал знаки внимания молодой испанке, и та ответила взаимностью.
Пилар приехала в Колумбию в 1961 году. Она занималась изучением истории и культуры, поэтому регулярно принимала участие в различных мероприятиях, в том числе международного уровня.
Существуют разные версии относительно взаимоотношений Пилар и ЦРУ. По одной – Пилар изначально работала на американскую разведку, по другой, более правдоподобной, на момент знакомства с Огородником она не имела прямых контактов со спецслужбами, тем более ЦРУ. К тому же первоначально Огородника вообще не вербовало ЦРУ. Первыми вербовочный подход совершили колумбийцы. Они шантажировали его записями интимных встреч с Пилар, но угодивший в медовую ловушку Огородник вдруг заявил колумбийцам, что хочет разговаривать не с ними, а с людьми посерьезнее. Скрепя сердце, представители колумбийских спецслужб связались с ЦРУшниками.
На встрече в турецких банях отеля «Хилтон» в Боготе состоялась встреча Огородника с представителями ЦРУ, на которой он дал согласие работать на американскую разведку. Огородник сразу предоставил информацию о персональном составе советской резидентуры в Колумбии, сведения о работе посольства и содержании некоторых секретных документов. Так, он передал американцам копию совершенно секретного отчета «О состоянии и перспективах советско-китайских отношений», содержание которого привело их в восторг. В последствии американцы не раз подчеркивали ценность поставляемой Трианоном информации, указывая, что она ложилась на стол госсекретарю Генри Киссинждеру и президенту Джеральду Форду.
Но американцам Огородник был нужен не столько в Колумбии, сколько в Москве. Поэтому оставшееся время они использовали преимущественно для подготовки «Трианона» в конспиративных помещениях отеля «Хилтон» и в стоматологической клинике, существовавшей под крылом ЦРУ.
Продолжая дипломатическую работу в посольстве и проходя шпионскую подготовку, Огородник поддерживал свой роман с Пилар. Они договорились, что работа в Москве займет около двух лет, и Пилар будет ждать его. После завершении шпионской миссии Огородник покинет Советский Союз, они воссоединятся и будут жить долго и счастливо. Американцам было выгодно привязать агента, нарисовать привлекательное для него будущее, поэтому ЦРУ профинансировало для Пилар покупку недвижимости, где она сможет поселиться вместе с Огородником после его возвращения из СССР.
Накануне отъезда Огородника Пилар терзалась сомнениями. Она уже знала, что беременна, но не могла решить, стоит ли сообщать об этом любовнику. Американцы сказали ей, что Огороднику лучше ничего не знать. Их интерес был сугубо практическим. ЦРУшники полагали, что, не зная о ребенке, агент не будет нервничать и ничто не помешает ему поставлять информацию из Москвы. В октябре 1974 года Огородник вернулся в Советский Союз.
В марте 1975 года Пилар Суарес Баркала родила девочку. Она назвала ее в честь отца Алехандрой.
Пилар скрывала от дочери, кем был ее настоящий отец. Возвратившись в Испанию, она занялась сугубо мирным делом – наукой и книгоизданием в жанре нон-фикшн, а для Алехандры придумала легенду, будто ее отец ученый, немец по национальности, погиб в автокатастрофе. Когда девочке исполнилось лет десять-одиннадцать, глядя на портрет своего отца, стоявший на самом видном месте в доме, она впервые начала расспрашивать мать и Пилар рассказала именно эту легенду.
Пилар так и не вышла замуж и отношения с дочерью складывались не просто. Пиллар отличалась монашеским образом жизни, но встреча с советским шпионом, рождение дочери и главным образом известие о разоблачении Огородника в Москве, его самоубийство на допросе, оказали большое влияние на ее жизнь. Пилар превратилась в домашнего деспота. Она препятствовала дочери наладить семейную жизнь и увлеклась азартными играми. Впоследствии, чтобы завести семью, Алехандре пришлось оставить мать. Они очень отдалились, и Пилар, страдающей болезнью Альцгеймера, пришлось доживать свой век в специализированном доме престарелых.
Впервые Алехандра узнала правду в 1989 году, когда ей исполнилось четырнадцать. Мать все же решилась рассказать ей правду, а на самом деле – просто новую легенду. Это была романтическая история любви, и все, что касалось предательства, Пилар преподнесла как результат разочарования Огородника в советском режиме и желание помочь своему народу освободиться от «рабства». Приукрасила она и трагическую историю гибели «Трианона». По версии Пилар Огородник покончил с собой в застенках КГБ. Убоявшись жестоких пыток, он проглотил пилюлю с цианидом, которой его заботливо снабдило ЦРУ.
«За кадром» истории Пилар осталось очень многое. Ну не могла же она рассказать своей дочери, что Огородник провернул аферу с продажей посольского автомобиля и присвоил около 800 долларов, а после вспыхнувшего скандала и распоряжения посла немедленно вернуть деньги в кассу, принялся сбывать владельцу близлежащей автозаправки водку из посольского магазина. Заправщик находился в контакте с DAS – Административным департаментом безопасности (колумбийской спецслужбой), что и послужило началом разработки советского дипломата.
Не поведала Пилар Алехандре о фото- и видеозаписях собственных интимных встреч с Огородником, ставшими поводом для вербовки. Не рассказала об убийстве Ольги Серовой, совершенном Огородником в Москве. Почувствовав, что женщина, которой он клялся в любви, заподозрила его в предательстве, Огородник принялся кормить ее микродозами яда, присланного американцами. Не узнала Алехандра от матери как ее отец рыдал во время похорон Серовой и театрально надел на ее палец обручальное кольцо перед тем, как гроб накрыли крышкой.
Не рассказала, как устранив Серову, Огородник собирался жениться на дочери секретаря ЦК КПСС Константина Русакова Ольге, «забыла» упомянуть она и о третьей Ольге, еще одной любовнице Трианона, которой пришлось провожать его в последний путь и рыдать у закрытого гроба на Хованском кладбище.
И конечно же рассказ о героической смерти в застенках Лубянки был не более чем сотрясением воздуха. В реальности Огородник решил покончить с собой во время обыска и допроса в собственной квартире на Краснопресненской набережной. В сериале «ТАСС уполномочен заявить» весьма точно показан эпизод самоубийства шпиона. Разве что ручка, продемонстрированная в фильме, была не фирменной паркеровской.
Не знала Алехандра, пока не изучила вместе с писателем Донадио архив матери, о том, что в 2003 году Пилар обращалась к некоему Анибалу Гомесу с необычной просьбой – провести тест на отцовство. В то время мужчина проживал с большим семейством в Лос-Анджелесе и можно только представить его удивление после подобной просьбы. Но в 1974 году Гомес служил министром по налогам в правительстве тогдашнего президента Колумбии Карлоса Льераса Рестрепо и Пилар переспала с ним в перерывах между встречами с Огородником.
Пилар вспоминала об этом так: «Я останавливалась в отеле «Хилтон», и Саша (Александр Огородник) пытался сбежать из посольства, чтобы побыть вместе со мной, но каждый раз ему становилось все труднее ускользнуть незамеченным, потому что за ним очень внимательно следили. Однажды, когда он заверил меня, что проведет со мной весь день и всю ночь, он позвонил и умолял простить его, потому что он не сможет прийти. Так было всегда – мимолетная близость. В тот день я больше так не могла, я пошла к друзьям и встретила великого человека Аннибала. Когда вечеринка закончилась, он проводил меня в отель, и мы поднялись в номер, чтобы немного поболтать и выпить. Я никогда не употребляла алкоголь, но в тот день, мне кажется, я выпила бокал шампанского, и случилось неизбежное. Это было что-то невыразимое, всеобъемлющее, прекрасное, нежное, страстное и такое особенное».
И вот спустя 29 лет одна из их общих знакомых заметила Пилар, что Алехандра похожа на Рестрепо. Был ли сдан тест, история умалчивает, но Алехандра нисколько не сомневается, что Александр «Трианон» Огородник – ее биологический отец.
Алехандра вышла замуж, имеет степень бакалавра молекулярной биологии Мадридского университета в Комплутенсе. Работает в фармацевтической промышленности и владеет магазином «Laura Ashley» в Санта-Крус-де-Тенерифе. Говорят, ее сын поразительно похож на русского деда.
Так она и жила на Тенерифе с информацией об отце, пока на нее не вышел журналист Альберто Донадио. Он работал над книгой о «Трианоне» «Шпион на миллиард долларов» и предположил, что Пилар может быть еще жива, и у нее может быть ребенок от Огородника. Донадио не ошибся. При встрече Алехандра рассказала, что ее мать действительно жива, но пообщаться с ней вряд ли получится – она уже долгое время находится в доме для престарелых, где доживает последние дни в деменции. Сдавшись напору писателя, они посетили дом Пилар и нашли много интересного: документы, фотографии и дневники, как самой Пилар, так и Огородника.
Еще одним толчком в исследовании послужила книга «Вдова-шпионка», опубликованная в 2012 году.
Написала ее Марта Петерсон – связник Трианона в Москве. Алехандра прочла книгу и решила познакомиться с Мартой, начав задумываться о написании собственной книги.
Разоблаченная в 1977 г. советскими контрразведчиками и с позором изгнанная из страны, Марта Петерсон несколько лет продолжала работать в ЦРУ на территории одной из восточноевропейских стран, а затем занялась преподаванием, делясь опытом с новым поколением ЦРУшников.
Получив предложение от Алехандры о встрече, Марта переживала, потому что чувствовала ответственность за смерть Трианона, ведь это из ее рук он получил яд, с помощью которого покончил с собой. Она не знала, как дочь Огородника отнесется к этому факту, не обвинит ли ее в смерти отца. Но старушка Марти (к тому времени ей уже исполнился 71 год) умела работать с людьми и подбирать нужные слова. Ничего страшного не произошло, напротив, Алехандра Суарес стала считать Марту настоящей героиней невидимого фронта и своей подругой. Благодаря беседам с «Марти», Алехандра окончательно уверилась, что отец еще больший герой, чем ее новая знакомая.
Продолжая начатое Пилар, дочь Трианона создает легенду об отце. Сейчас Алехандра напирает на то, что «Именно любовь между ними подтолкнула моего отца присоединиться к ЦРУ». С этим, кстати, не поспоришь – после того как Огороднику продемонстрировали видеозаписи его любовных утех с Пилар Суарес, ему было очень сложно не присоединиться к ЦРУ.
Разумеется, Алехандра считает, что ее отец работал на американцев исключительно по идеологическим мотивам, разочаровавшись в советском строе, желая добра и освобождения своему народу. Правда, каким образом это коррелируется с нанесением ущерба этому самому народу, подобные деятели никогда не объясняют.
Алехандра автор двух книг. Первая – «Кодовое имя: Тригон», издана в 2019 году и представляет собой приукрашенную биографию Огородника, Пилар, историю их знакомства и отношений. Вторая – «Мой отец – русский шпион» (2022) основана на дневниковых записях Трианона. Странно только, что автор называет своего отца, агента ЦРУ, русским шпионом, но не будем искать логику в мотивах испанской писательницы-биолога. Интересно другое – Алехандра долго думала, стоит ли публиковать вторую книгу, поскольку в записях Огородника упоминались имена различных людей, и она не знает, насколько безопасно называть их, как для этих людей, так и для ее самой. В этом есть доля разумного – многое в деле Трианона до сих пор остается секретным. По прошествии полувека мы обладаем весьма обрывочной информацией даже о характере переданной им информации, а круг людей, с которыми он контактировал, и подавно остается под грифом секретности. Раскрытие некоторых имен может иметь негативные последствия для нашей страны даже сегодня.
Алехандра вынашивала планы приехать в Москву, чтобы посетить Хованское кладбище, где похоронен Огородник, но напуганная Россией до конца жизни Марта Петерсон отговорила ее. Она считает, что такой визит небезопасен и вызовет интерес ФСБ.
Впрочем, Алехандра все-таки провернула тайную операцию в стиле шпионских романов. Войдя в контакт с двумя колумбийскими журналистами, она попросила их оставить на кладбище у памятника Огороднику послание для родственников. В записке был указан адрес электронной почты и с ней действительно связались. Как утверждает Алехандра, сначала она общалась с настоящими родственниками отца. В России у Огородника остались брат, сестра, дяди и тети. Но потом, по словам Алехандры ей продолжили писать электронные письма сотрудники российских спецслужб, взломавшие почту близких Огородника.
Алехандра признает, что ее папа также зарабатывал на предательстве неплохо, 10 000 долларов в месяц, но полагает, что его заслуги явно занижены. Она ждет, что портрет Огородника, как минимум, появится на доске почета в ЦРУ, но пока дело ограничилось краткой публикацией о его деятельности на официальном сайте ведомства.
Ну, а мы ждем встречи с Алехандрой Суарес Огородник на просторах нашей необъятной родины. Нужно признать, что женщина она упорная, так что, возможно, эта история еще не окончена.
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Могу добавить, что при задержании Марты Петерсон на мосту сотрудников КГБ ждал сюрприз.
Едва Марта Петерсон подошла к тайнику, как из укрытий выскочили бойцы спецназа. Агента деликатно попросили пройти вместе с ними. В ответ шпионка молниеносно ударила одного спецназовца ногой в голень, другой боец получил кулаком удар в пах. Началась драка, которая длилась около минуты. Марта успешно оборонялась, наносила удары и кричала с использованием русского мата. Позже выяснилось, что 32-летняя «цэрэушница» владела приемами из боевых искусств, обладала зеленым поясом по тхэквандо. Чтобы её скрутить опытным спецназовцам пришлось изрядно попотеть.
Клюев в точку.
Пост длинный - многабукв: ниасилил!
И ещё удивлён как вы роман осилили... если читали, конечно.
В реальности, как оказалось, всё круче.