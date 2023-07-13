«Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе

В 1986 году на советские экраны вышел самый необычный фильм Георгия Данелии – фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза». При ограниченном бюджете режиссеру удалось создать интересный фильм, на который обратили внимание даже в Голливуде – там изучали технологию создания полета Пепелаца.
Прокатное удостоверение (№ 1110586 24.0/8.5 ДОП) фильм получил 1 декабря 1986 года.
Вместе со звездами советского кино Евгением Леоновым, Юрием Яковлевым и Станиславом Любшиным в картине снялся сын сценариста и режиссера Резо Габриадзе – Леван Габриадзе. Ему досталась роль Скрипача по имени Гедеван Александрович.
На момент съемок парню было всего 17 лет, на тот момент на его счету уже была небольшая роль в фильме «Трудное начало», также Леван помогал отцу на съемках и в театре в качестве ассистента.
Данелия сомневался, справится ли юный актер с ролью, ведь в большей части сцен он должен был убедительно смотреться вместе с заслуженными мэтрами советского кино. Но с ролью скромного студента Леван справился на все сто.
После премьеры фильма «Кин-дза-дза» режиссеры не спешили предлагать Левану Габриадзе роли в своих кинолентах. После школы он поступает на актерское отделение Театрального института имени Руставели.
В 1990 году Георгий Данелия дает 21-летнему актеру несколько небольших ролей в фильме «Паспорт» - Леван сыграл человека с цветами, носильщика и доминошника.
Когда в отечественном кино наступил кризис и Габриадзе понял, что перспектив в отрасли почти нет, то уехал в США, поступил на отделение анимации Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
В 1995 году актер сыграл в России эпизодическую роль в фильме Данелии «Орел и решка», а потом сам решил стать режиссером.
В 2000 году Леван Габриадзе возвращается в Россию, где начинает снимать рекламные ролики и занимает пост режиссера рекламы в киностудию Тимура Бекмамбетова «Базелевс».
В 2010 году Скрипач снимает свой первый фильм – комедию «Выкрутасы», главные роли в котором сыграли Константин Хабенский и Мила Йовович. Через год Бекмамбетов приглашает Габриадзе в проект «Ёлки» в качестве одного из режиссеров. В 2015 году Леван снимает второй полнометражный фильм «Убрать из друзей», который продюсировала американская студия Universal.
В 2017 году Леван Габриадзе снял свою последнюю на сегодняшний день работу – мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию своего отца Резо Габриадзе.
53-летний Леван Габриадзе живет и работает в Москве. Он занимает пост художественного руководителя Театра марионеток имени Резо Габриадзе.
Источник:
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Хватит нести чушь, Кемеров. Фильм в прокат на экраны вышел в 1987 году.
И ещё. "Тридцать три" - это для своего времени обычный фильм Данелия? "Слезы капали" - обычный фильм? Если человек не видит общей картины - ему всё необычно, как ребенку.