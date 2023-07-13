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«Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе

«Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе

Автор:
13 июля 2023 17:55
Метки: Скрипач не нужен   кин-дза-дза   леван габриадзе   родной   
970
3

В 1986 году на советские экраны вышел самый необычный фильм Георгия Данелии – фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза». При ограниченном бюджете режиссеру удалось создать интересный фильм, на который обратили внимание даже в Голливуде – там изучали технологию создания полета Пепелаца.

Прокатное удостоверение (№ 1110586 24.0/8.5 ДОП) фильм получил 1 декабря 1986 года.

Вместе со звездами советского кино Евгением Леоновым, Юрием Яковлевым и Станиславом Любшиным в картине снялся сын сценариста и режиссера Резо Габриадзе – Леван Габриадзе. Ему досталась роль Скрипача по имени Гедеван Александрович.

На момент съемок парню было всего 17 лет, на тот момент на его счету уже была небольшая роль в фильме «Трудное начало», также Леван помогал отцу на съемках и в театре в качестве ассистента.


Данелия сомневался, справится ли юный актер с ролью, ведь в большей части сцен он должен был убедительно смотреться вместе с заслуженными мэтрами советского кино. Но с ролью скромного студента Леван справился на все сто.

После премьеры фильма «Кин-дза-дза» режиссеры не спешили предлагать Левану Габриадзе роли в своих кинолентах. После школы он поступает на актерское отделение Театрального института имени Руставели.


В 1990 году Георгий Данелия дает 21-летнему актеру несколько небольших ролей в фильме «Паспорт» - Леван сыграл человека с цветами, носильщика и доминошника.

Когда в отечественном кино наступил кризис и Габриадзе понял, что перспектив в отрасли почти нет, то уехал в США, поступил на отделение анимации Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В 1995 году актер сыграл в России эпизодическую роль в фильме Данелии «Орел и решка», а потом сам решил стать режиссером.


В 2000 году Леван Габриадзе возвращается в Россию, где начинает снимать рекламные ролики и занимает пост режиссера рекламы в киностудию Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

В 2010 году Скрипач снимает свой первый фильм – комедию «Выкрутасы», главные роли в котором сыграли Константин Хабенский и Мила Йовович. Через год Бекмамбетов приглашает Габриадзе в проект «Ёлки» в качестве одного из режиссеров. В 2015 году Леван снимает второй полнометражный фильм «Убрать из друзей», который продюсировала американская студия Universal.

В 2017 году Леван Габриадзе снял свою последнюю на сегодняшний день работу – мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию своего отца Резо Габриадзе.

53-летний Леван Габриадзе живет и работает в Москве. Он занимает пост художественного руководителя Театра марионеток имени Резо Габриадзе.

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Метки: Скрипач не нужен   кин-дза-дза   леван габриадзе   родной   
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9  комментариев
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110k
parallax 2 часа назад
Иногда жизнь меняет внешность до неузнаваемости.
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3k
Aleks Полчаса назад
Вот время летит, постарел, а помню его еще молодым в Кин дза дза. Смотрел недавно, хорошие фильмы пересматриваю. А после были девяностые, все было как вчера...
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5k
Горожанин 3 часа назад
"В 1986 году на советские экраны вышел самый необычный фильм Георгия Данелии"
-----------
Хватит нести чушь, Кемеров. Фильм в прокат на экраны вышел в 1987 году.

И ещё. "Тридцать три" - это для своего времени обычный фильм Данелия? "Слезы капали" - обычный фильм? Если человек не видит общей картины - ему всё необычно, как ребенку.
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23
Andre Горожанин 2 часа назад
Необычный фильм для того времени.
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Иван Кемеров

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