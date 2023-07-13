«Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе

Прокатное удостоверение (№ 1110586 24.0/8.5 ДОП) фильм получил 1 декабря 1986 года.



Вместе со звездами советского кино Евгением Леоновым, Юрием Яковлевым и Станиславом Любшиным в картине снялся сын сценариста и режиссера Резо Габриадзе – Леван Габриадзе. Ему досталась роль Скрипача по имени Гедеван Александрович.



На момент съемок парню было всего 17 лет, на тот момент на его счету уже была небольшая роль в фильме «Трудное начало», также Леван помогал отцу на съемках и в театре в качестве ассистента.





Данелия сомневался, справится ли юный актер с ролью, ведь в большей части сцен он должен был убедительно смотреться вместе с заслуженными мэтрами советского кино. Но с ролью скромного студента Леван справился на все сто.



После премьеры фильма «Кин-дза-дза» режиссеры не спешили предлагать Левану Габриадзе роли в своих кинолентах. После школы он поступает на актерское отделение Театрального института имени Руставели.



