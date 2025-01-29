Мужчина напугал скорбящих, открыв глаза на собственных похоронах

Однако чудеса иногда случаются. Так, в 2023 году в Таиланде «мёртвая» женщина очнулась по дороге на похороны. Врачи констатировали смерть 49-летней Чатапорн Срипхонлы, страдавшей от рака печени, когда перевозили её из больницы домой. Фургон с телом усопшей направили в храм Ват Шри Пхадунг Паттана, но внезапно Чатапорн пришла в себя.

А в 2022 году в Перу родственники, несущие гроб 36-летней Розы Изабель Сеспеде Каллака, услышали стук. Они открыли гроб и обнаружили, что женщина дышит. Розу доставили в близлежащую больницу, где её подключили к аппарату жизнеобеспечения. К сожалению, её состояние не удалось стабилизировать и через несколько часов она скончалась.