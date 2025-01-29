Мужчина напугал скорбящих, открыв глаза на собственных похоронах

В Доминиканской Республике семья провожала усопшего в последний путь, когда произошло нечто странное. Во время фотосъёмки со вспышкой глаза мужчины начали приоткрываться.
На снимках мужчина запечатлён в белом одеянии в гробу со стеклянным окошком. Его глаза закрыты, но в следующее мгновение приоткрываются, когда кто-то из присутствующих делает снимок. Очевидцы пришли в замешательство. Один из членов семья сказал: «Может, он борется за свою жизнь?»
Обеспокоенные родственники предложили вызвать скорую помощь, однако их убедили, что после смерти может сохраняться мышечная память.
Если присмотреться, то становится понятно, что это всего лишь отражение фонарика телефона.
Однако чудеса иногда случаются. Так, в 2023 году в Таиланде «мёртвая» женщина очнулась по дороге на похороны. Врачи констатировали смерть 49-летней Чатапорн Срипхонлы, страдавшей от рака печени, когда перевозили её из больницы домой. Фургон с телом усопшей направили в храм Ват Шри Пхадунг Паттана, но внезапно Чатапорн пришла в себя.
А в 2022 году в Перу родственники, несущие гроб 36-летней Розы Изабель Сеспеде Каллака, услышали стук. Они открыли гроб и обнаружили, что женщина дышит. Розу доставили в близлежащую больницу, где её подключили к аппарату жизнеобеспечения. К сожалению, её состояние не удалось стабилизировать и через несколько часов она скончалась.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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