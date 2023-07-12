Джеки Чан выгнал из дома свою дочь и лишил своего сына наследства

Этта Нг Чок-Лам родилась в 1999 году от внебрачных отношений Джеки Чана с актрисой Элейн Нг И-Лей. Отцовство актёр признал, но не стал брать на себя обязательства в воспитании. Джеки Чан в своё время лишил денег и своего "законного" сына, который попался на перевозке и употреблении наркотиков.

Джейси собрал музыкальную группу, гонял по США и Китаю, пока не загремел в тюрьму. В 2015-м Чана-младшего задержали в Гонконге за употребление марихуаны и нашли 100 грамм вещества в его квартире.