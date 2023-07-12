Джеки Чан выгнал из дома свою дочь и лишил своего сына наследства

Почему же Джеки Чан так поступил?! Недели три назад в интернете завирусился трогательный ролик с постаревшим Джеки Чаном, в котором он вместе с дочерью плачет над кадрами из своих прошлых фильмов. Но вскоре выяснилось, что собравший более 40 млн просмотров ролик к реальности отношения не имеет — это промо-акция к выходу его нового фильма "Кунг-фу жеребец".
Роль его ребёнка исполнила актриса Лю Хаоцюнь, а вот с настоящей дочерью дела у легендарного актёра обстоят далеко не так радужно, как на киноплёнке. И его дочь Этта Нг Чок Лам (китайское имя — Ву Чжуо Линь), решила об этом напомнить.
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Вскоре после выхода ролика с заботливым "отцом" и "дочерью" Этта Нг Чок Лам напомнила в своём блоге, что 69-летний Джеки Чан перестал ей финансово помогать, и ей вместе с девушкой приходится жить в бедности и спать, где придётся.
По словам Чок Лам, отец оборвал с ней все связи в 2018 году, когда она призналась в своей нетрадиционной ориентации и расписалась со своей девушкой. Сделала она это в Канаде, поскольку однополые браки в Китае запрещены. И по сей день она проживает там же. И не сказать, что хорошо. В 2022 году папарацци заметили её в очереди за бесплатной едой.
Этта Нг Чок-Лам родилась в 1999 году от внебрачных отношений Джеки Чана с актрисой Элейн Нг И-Лей. Отцовство актёр признал, но не стал брать на себя обязательства в воспитании. Джеки Чан в своё время лишил денег и своего "законного" сына, который попался на перевозке и употреблении наркотиков.
Джейси собрал музыкальную группу, гонял по США и Китаю, пока не загремел в тюрьму. В 2015-м Чана-младшего задержали в Гонконге за употребление марихуаны и нашли 100 грамм вещества в его квартире.
По местным законам Джейси грозило длительное заключение и даже смертная казнь, но власти сообщили о смягчающих обстоятельствах (они не были названы), и Чан вышел на свободу спустя полгода. После этой истории Джеки лишил сына наследства – все деньги он завещал благотворительным организациям. «Если у Джейси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает. Жалею, что не отправил сына в армию, чтобы он закалил характер и получил бесценный жизненный опыт».
У Джеки Чана мощнная бизнес-империя. В которую входят сеть кинотеатров, фабрика по производству сигвеев, рестораны, магазины фирменной одежды, косметические салоны и спортивные клубы. На днях Чан запустил сервис по аренде электросамокатов в Сингапуре. По оценкам Forbes, состояние актера превысило в прошлом году 400 млн долларов.
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Как в жопы трахаться и дурь курить у них мозгов хватило, как зарабатывать нет.
Так им и надо!
поддерживаю на все 100%