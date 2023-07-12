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Джеки Чан выгнал из дома свою дочь и лишил своего сына наследства

Джеки Чан выгнал из дома свою дочь и лишил своего сына наследства

Автор:
12 июля 2023 16:16
Метки: выгнал из дома   джеки чан   лишил наследства   
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Почему же Джеки Чан так поступил?! Недели три назад в интернете завирусился трогательный ролик с постаревшим Джеки Чаном, в котором он вместе с дочерью плачет над кадрами из своих прошлых фильмов. Но вскоре выяснилось, что собравший более 40 млн просмотров ролик к реальности отношения не имеет — это промо-акция к выходу его нового фильма "Кунг-фу жеребец".


Роль его ребёнка исполнила актриса Лю Хаоцюнь, а вот с настоящей дочерью дела у легендарного актёра обстоят далеко не так радужно, как на киноплёнке. И его дочь Этта Нг Чок Лам (китайское имя — Ву Чжуо Линь), решила об этом напомнить.


Вскоре после выхода ролика с заботливым "отцом" и "дочерью" Этта Нг Чок Лам напомнила в своём блоге, что 69-летний Джеки Чан перестал ей финансово помогать, и ей вместе с девушкой приходится жить в бедности и спать, где придётся.



По словам Чок Лам, отец оборвал с ней все связи в 2018 году, когда она призналась в своей нетрадиционной ориентации и расписалась со своей девушкой. Сделала она это в Канаде, поскольку однополые браки в Китае запрещены. И по сей день она проживает там же. И не сказать, что хорошо. В 2022 году папарацци заметили её в очереди за бесплатной едой.


Этта Нг Чок-Лам родилась в 1999 году от внебрачных отношений Джеки Чана с актрисой Элейн Нг И-Лей. Отцовство актёр признал, но не стал брать на себя обязательства в воспитании. Джеки Чан в своё время лишил денег и своего "законного" сына, который попался на перевозке и употреблении наркотиков.


Джейси собрал  музыкальную группу, гонял по США и Китаю, пока не загремел в тюрьму. В 2015-м Чана-младшего задержали в Гонконге за употребление марихуаны и нашли 100 грамм вещества в его квартире.

По местным законам Джейси грозило длительное заключение и даже смертная казнь, но власти сообщили о смягчающих обстоятельствах (они не были названы), и Чан вышел на свободу спустя полгода. После этой истории Джеки лишил сына наследства – все деньги он завещал благотворительным организациям. «Если у Джейси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает. Жалею, что не отправил сына в армию, чтобы он закалил характер и получил бесценный жизненный опыт».


У Джеки Чана мощнная бизнес-империя. В которую входят сеть кинотеатров, фабрика по производству сигвеев, рестораны, магазины фирменной одежды, косметические салоны и спортивные клубы. На днях Чан запустил сервис по аренде электросамокатов в Сингапуре. По оценкам Forbes, состояние актера превысило в прошлом году 400 млн долларов.


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Метки: выгнал из дома   джеки чан   лишил наследства   
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8  комментариев
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6k
Бу 2 часа назад
некуй этих [мат] баловать.
Как в жопы трахаться и дурь курить у них мозгов хватило, как зарабатывать нет.
Так им и надо!
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6k
TirAn 9 минут назад
Зачёт. 5+++.
поддерживаю на все 100%
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6k
ManRox 21 минуту назад
Даже не знаю, дело его конечно но чот как то грустно, и дочь внебрачная и сын вот такой, а папа типа хер вам упыри. Это же его дети то. Как отец не представляю как от детей отказаться, даже непутёвых, видимо нужно каменное сердце
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7k
tamin Час назад
Где-то Джеки упустил воспитание детей. Скорее всего времени не хватило. А то, что лишил-правильно сделал. Поддержу
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14k
Kostick 2 часа назад
на самом деле и врагу такого не пожелаешь(( известность есть, бабло тоже, а вот на детях природа решила отдохнуть..
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5k
Tuskub 2 часа назад
Кто из детей Чана минусит?)))
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Пусть меня усыновит чтоле..
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