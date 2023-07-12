15 фотографий, которые помогут проверить, есть ли у вас бронтофобия

Возможно, это проявление бронтофобии. Это сильная боязнь грома, молний и грозы в целом. Люди, столкнувшиеся с этим страхом, чувствуют себя плохо и подавленно, если погода вдруг начинает портиться. К счастью, проблема не критична, она поддаётся коррекции. Однако фобия всё равно может доставлять ряд неудобств, заставляя человека испытывать неконтролируемую тревожную реакцию.

Предлагаем вам взглянуть на фото, представленные ниже, и понять, есть ли у вас бронтофобия.

Удивительный удар молнии