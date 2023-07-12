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15 фотографий, которые помогут проверить, есть ли у вас бронтофобия

15 фотографий, которые помогут проверить, есть ли у вас бронтофобия

Автор:
12 июля 2023 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: боязнь   бронтофобия   гроза   красота   молния   удивительно   фото   
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Гроза — это явление природы, которое может быть одновременно опасным и при этом невероятно впечатляющим. Согласитесь, мало кого из нас не восхищают яркие разряды, освещающие половину неба. А раскаты грома для наших ушей порой звучат, как чудесная мелодия. Однако есть люди, которые чувствуют невероятную нервозность при появлении вышеупомянутых природных спецэффектов. Почему?

Возможно, это проявление бронтофобии. Это сильная боязнь грома, молний и грозы в целом. Люди, столкнувшиеся с этим страхом, чувствуют себя плохо и подавленно, если погода вдруг начинает портиться. К счастью, проблема не критична, она поддаётся коррекции. Однако фобия всё равно может доставлять ряд неудобств, заставляя человека испытывать неконтролируемую тревожную реакцию.

Предлагаем вам взглянуть на фото, представленные ниже, и понять, есть ли у вас бронтофобия.

Удивительный удар молнии

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Удар молнии полностью сорвал с этого дерева кору

Гроза возникает в результате электрического разряда между облаками и землей, сопровождаемого громом и молниями. Сильная непогода способна вызывать пожары, разрушать деревья и здания, а также причинять травмы людям и животным. Поэтому важно находиться в безопасном месте во время грозы, далеко от открытых пространств, высоких деревьев, металлических предметов и воды.


Молния раскололо дерево пополам

Фотография удара молнии в извергающийся вулкан

Молния ударила в холм за домом. Тем, кто живёт в нём, крупно повезло

Бронтофобия — боязнь грозы, как правило, возникает в раннем детстве. Если проблему своевременно не устранить, она начинает серьёзно портить жизнь человеку.


Невероятная сила природы

Молния в Кангиксуджуаке

Молния попала в мяч для гольфа

Вид на грозу из окна самолёта

Этот дуб горит из-за того, что в него ударила молния

Это фульгурит. Он образуется, когда молния попадает в песок или почву

Молния ударила в статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Множественные разряды

Молния повредила тротуар. Хорошо, что по нему в момент удара никто не проходил

Момент удара молнии в дерево

Помните, что безопасность всегда должна быть на первом месте! Если возникает гроза, лучше подождать, пока она пройдет, прежде чем продолжать свои дела на открытом воздухе.

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Метки: боязнь   бронтофобия   гроза   красота   молния   удивительно   фото   
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5  комментариев
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23k
SolomonA 2 часа назад

Сколько можно постить этот дуб? Он горит, потому что какой-то дебил бросил спичку в дупло. При чем здесь молния? От молнии совсем другие повреждения.
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1k
Леха Космонавтов 3 минуты назад
Ездил давеча в коммандировку в Горный Алтай, видеонаблюдение в отеле после грозы чинить.
Погорело 4 POE свитча, 5 WiFi точек для мостов, кароче почти все уличные магистрали. Камера ни одна не сгорела из 17 уличных.
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10k
Борис Карабанов Час назад
На снимке раннее лето. Флоэма дерева насыщена влагой. При ударе молнии вода мгновенно вскипела, дереву стало жарко и дерево разнагишалось. Вывод: бессовестное дерево.
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Зевс развлекается.
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